У тренера Милана украли чемпионскую медаль - Серия А уже отреагировала

Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства "россонери" в чемпионате Италии.

В воскресенье, 22 мая, "Милан" обыграл "Сассуоло" (3:0) и стал чемпионом в Серии А. Во время празднования триумфа на арене "Мапеи" с главным тренеров "россонери" Стефано Пиоли произошло неприятное происшествие. Прямо на стадионе у итальянского специалиста украли золотую медаль, о чем он рассказал после поединка.

"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее прямо с шеи. Если я могу обратиться с просьбой вернуть ее, то буду благодарен. Другой у меня нет", - цитирует Стефано Football Italia.

Впрочем, Серия А достаточно чуть ли не сразу отреагировала на случившееся. Официальный Twitter-аккаунт лиги опубликовал сообщение со следующим текстом:

"Мистер Пиоли, завтра мы снова вручим вам медаль".

Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani ???????? — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022

К слову, "Милан" стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал Серию А в сезоне-2010/11. Для Пиоли этот трофей стал первым в его тренерской карьере.