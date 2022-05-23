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У тренера Милана украли чемпионскую медаль - Серия А уже отреагировала

Италия
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Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства

У тренера Милана украли чемпионскую медаль - Серия А уже отреагировала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства "россонери" в чемпионате Италии.

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В воскресенье, 22 мая, "Милан" обыграл "Сассуоло" (3:0) и стал чемпионом в Серии А. Во время празднования триумфа на арене "Мапеи" с главным тренеров "россонери" Стефано Пиоли произошло неприятное происшествие. Прямо на стадионе у итальянского специалиста украли золотую медаль, о чем он рассказал после поединка.

"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее прямо с шеи. Если я могу обратиться с просьбой вернуть ее, то буду благодарен. Другой у меня нет", - цитирует Стефано Football Italia.

Впрочем, Серия А достаточно чуть ли не сразу отреагировала на случившееся. Официальный Twitter-аккаунт лиги опубликовал сообщение со следующим текстом:

"Мистер Пиоли, завтра мы снова вручим вам медаль".

К слову, "Милан" стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал Серию А в сезоне-2010/11. Для Пиоли этот трофей стал первым в его тренерской карьере.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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