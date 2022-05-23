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У тренера Милана украли чемпионскую медаль - Серия А уже отреагировала
Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства "россонери" в чемпионате Италии.
В воскресенье, 22 мая, "Милан" обыграл "Сассуоло" (3:0) и стал чемпионом в Серии А. Во время празднования триумфа на арене "Мапеи" с главным тренеров "россонери" Стефано Пиоли произошло неприятное происшествие. Прямо на стадионе у итальянского специалиста украли золотую медаль, о чем он рассказал после поединка.
"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее прямо с шеи. Если я могу обратиться с просьбой вернуть ее, то буду благодарен. Другой у меня нет", - цитирует Стефано Football Italia.
Впрочем, Серия А достаточно чуть ли не сразу отреагировала на случившееся. Официальный Twitter-аккаунт лиги опубликовал сообщение со следующим текстом:
"Мистер Пиоли, завтра мы снова вручим вам медаль".
Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani ????????— Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022
К слову, "Милан" стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал Серию А в сезоне-2010/11. Для Пиоли этот трофей стал первым в его тренерской карьере.
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