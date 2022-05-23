Реализация матч-пойнтов. Итоги 38-го тура Серии А

Торино - Рома 0:3

Дженоа - Болонья 0:1

Фиорентина - Ювентус 2:0

Лацио - Эллас Верона 3:3

Аталанта - Эмполи 0:1

Специя - Наполи 0:3

Сассуоло - Милан 0:3

Интер - Сампдория 3:0

Салернитана - Удинезе 0:4

Венеция - Кальяри 0:0

В последнем туре Серии А у четырех команд был матч-пойнт. Именно такой теннисный термин применил наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно, говоря о матч-пойнте за мечту. Его команда таким шансом воспользовалась, выйдя в Лигу Конференций после пяти лет без Еврокубков. Как и "Рома", сохранив за собой место в Лиге Европы. Как и "Милан", выиграв историческое Скудетто. "Салернитана" же, хотя и свой матчбол упустила, дождалась такого же подарка от соперника.

Борьба за Скудетто

В игре за главный трофей у "Милана" были даже два матч-пойнта. Его устраивали и победа, и ничья. Но он перевыполнил план. Именно в такой момент одержав первую победу с разницей в два мяча с февраля. Учитывая его предыдущие осторожные дебюты все, в том числе и "Сассуоло", ожидали такого. Сам Стефано Пиоли говорил, что его команда прежде всего спокойна и взвешенна. А получили начало с дьявольской яростью. Гости при поддержке 3/4 стадиона бешено бросались на мячи и игроков, и те не выдержали, просто отдав три гола.

Рафаэль Леау стал вторым игроком в лиге за 18 лет с тремя ассистами в первом тайме. Он будто включал реактивный двигатель и исчезал в клубах дыма. Оливье Жиру, забивавший в 2022-ом году лишь командам из Топ-6, то есть в Топ-матчах, пришёл и на этот Топ-матч и сделал дубль. Уходящий Франк Кесси проявил уважение к клубу, отыграл на полную и забил. Все отыграли на полную.

"Милан" заканчивает сезон шестью победами подряд, 16-ю матчами подряд без поражений, 11-ю турами лишь с двумя пропущенными. Заканчивает чемпионом впервые за 11 лет. Заслуженным чемпионом.

"Интеру" оставалось оказывать давление на соседей сколько возможно. В принципе, он мог сделать и больше. Если бы открыл счет рано - возможно, оказал бы давление на "Милан". Но он действовал вальяжно и набрал обороты лишь к концу первого тайма. В любом случае, свой шанс он упустил ранее.

Борьба за Еврокубки

Матч-пойнт "Ромы" в некотором роде был психологически сложнейшим из всех. Поскольку она думала совсем о другом турнире. Перед матчем против "Торино" все вопросы были о финале Лиги Конференций против "Фейеноорда", послематчевую пресс-конференцию Жозе Моуриньо отменил с целью лучше подготовиться к среде. Тем не менее, отнеслись "волки" к матчу против "быков" ответственно, выставили сильный состав, играли организованно, нашли три ошибки соперника и легко победили. Это после пяти матчей лиги без побед.

Тэмми Абрахам, называвший этот матч ещё одним финалом, сделал дубль и установил рекорд. Ни один англичанин ещё не забивал 17 голов за сезон в Серии А.

"Фиорентина" играла свой матч-пойнт после пяти матчей с одной победой и четырьмя поражениями, после 1:4 от "Сампдории", которой уже ничего не было нужно. Играла против "Ювентуса", которому весьма обидно, по своей вине, проиграла три матча в этом сезоне. Даже не забив в них. Хотя доминировала во всех. Такие неудачи могли создать комплекс неполноценности. Но в субботу получилось иначе. Получилось даже довольно легко.

"Фиалки" вновь доминировали (13:1 по ударам по воротам, 66 процентов владения мячом), но на этот раз они подкараулили ошибки соперника. Ещё и в концовке каждого из таймов. Им точно помогло нежелание соперника играть, его мысли о трансферном лете, желание поскорее забыть о худшем сезоне за 11 лет. Помогли и свои болельщики, заполнившие "Артемио Франки".

Через пять лет после последнего выступления в Еврокубках и через год после борьбы за выживание "Фиорентина" возвращается. Возможно, вскоре вернётся и в семью традиционных "семи сестёр" Серии А. Если продолжит держатся наверху.

У "Аталанты" матчбола не было. Ей нужно было прежде всего дождаться неудач "Ромы" и "Фиорентины". В принципе, вокруг клуба не очень верили, что дождутся. Не очень верили, что вообще заслуживают попасть в Еврокубки. Думая уже скорее о кадровой революции летом. В этом сезоне все пошло наперекосяк. Как и в его последнем матче, отражавшем весь сезон. Сорок ударов по воротам против семи, но сумасшедшие спасения вратаря и защитников соперника, каркаса их ворот. А ближе к концу матча пропущенный гол.

Об отражении сезона в этом матче говорил Джан Пьеро Гасперини. Который неясно, останется ли. После матча он заявил, что хочет остаться, но должен понять, каковы изменения в клубе, каков новый путь. А Генеральный директор Лука Перкасси заявил, что тренер останется на сто процентов. Возможно, но и его уходу мы не удивимся.

"Аталанта" так и осталась со всего четырьмя домашними победами в сезоне в лиге.

В принципе, матчбол был и у "Лацио". За пятое место. Разницы между ним и шестым нет почти никакой, кроме опережения "Ромы". Да и Маурицио Сарри отметал подобные разговоры как провинциальные, говоря, что обе римские команды должны стремиться к большему. Его команда так и начала матч, будто разницы нет. С 0:2. Но затем даже без травмированного Чиро Иммобиле забила трижды и удержала ничью, нужную для пятого места. Как раз она концовку сезона провела мощно.

Борьба против вылета

"Салернитана" свой матч-пойнт угробила в брутальной манере. Возможно, не выдержала давно не виданной атмосферы с более 30-ти тысяч болельщиков. Возможно, медных труб прессы, уже объявлявшей об успехе её "Великого Побега". Её давление было заметно и ранее. Продлить серию матчей без поражений до семи удалось, но ничьи с "Кальяри" и "Эмполи" были упущенными победами. А вчера она просто развалилась. Сама атаковала и создавала не меньше, но пропускала лёгкие контратаки уже с первых минут, лёгкие прорывы.

К её счастью, "Кальяри" вдруг полученный матч-пойнт также угробил. Он должен был знать о раннем 1:0, 2:0 в Салерно, но начал шевелиться в Венеции против уже вылетевшего соперника лишь во втором тайме. Да и тогда подводили удары. Все 27 в матче подвели. Обвинять в вылете из Серии А впервые за семь лет сарды могут лишь самих себя. С четырьмя очками в 11-ти последних турах сезона, когда большинству соперников уже ничего не нужно, судьба может быть одна.

Принцы, дети и Златан

Последний матч за "Наполи" отыграл Лоренцо Инсинье. Возможно, также Дрис Мертенс. Никто из них не стал королем Неаполя, да и не мог, поскольку король в городе лишь один. Но обоих будут вспоминать с любовью, с восхищением. Они принесли не Скудетто, но немало радостных и ярких минут. Дрис сумел стать лучшим бомбардиром в истории клуба. А Лоренцо навсегда останется кумиром любого неаполитанского ребёнка. Таким же ребёнком, ставшим капитаном и любимцем болельщиков.

Последний матч за "Ювентус" отыграл Джорджо Кьеллини. После 17-ти лет в клубе. От него бомбардирских подвигов никто и не ждал. Он брал другим. Символично, что покинул поле в субботу с окровавленной головой. Его запомнят как продолжателя традиций великих защитников "Юве", как лидера и символа всего итальянского поколения. От Пауло Дибалы рекордов ждали. И он стал девятым бомбардиром в истории клуба со 115-ю голами. Как у Роберто Баджо. Он также не стал королем, но остался любимым ребёнком Турина.

Возможно, последний матч в карьере отыграл Златан Ибрагимович. Но о нем говорить не нужно. Не слова говорят о Златане, а Златан о словах. Уникальная личность, подобной которой больше не будет. Потому что принцев, королей и детей много, а Златан один. Неповторимый.

Украинский след

Руслан Малиновский не играл в последнем туре из-за дисквалификации, Владислав Супряга уже отправился в молодёжную сборную. Лишь Виктор Коваленко играл - 28 минут за "Специю". Ничем не запомнился, коснулся мяча лишь 11 раз.

Лучший игрок тура - Рафаэль Леау ("Милан"). Три ассиста в первом тайме

Прорыв тура - "Милан". Первая крупная победа с февраля в такой момент

Разочарование тура - "Аталанта". Отражение всего сезона

Лучший вратарь тура - Гульельмо Викарио ("Эмполи"). Второй тур подряд

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Удивил и легко победил

Фото - ANSA