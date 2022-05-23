Ибрагимович перевернул стол в раздевалке после победы в Серии А: Сейчас Италия принадлежит Милану!

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович эмоционально поздравил команду с победой в Серии А в раздевалке после решающей игры с "Сассуоло" (3:0). "Ещё в начале кампании в нас никто не верил", – начал свою речь швед.

Нападающий поблагодарил всех: команду, тренерский и руководство, подчеркнул какой длинный путь они все вместе прошли и закончил как подобает Златану:

"А сейчас сделайте мне одолжение: я хочу чтобы вы праздновали как настоящие чемпионы, потому что сейчас не город принадлежит "Милану", сейчас Италия принадлежит "Милану"!".

Il discorso di Zlatan #Ibrahimovic al Milan campione d'Italia: da brividi! ????pic.twitter.com/W2ohloZ6WY — GOAL Italia (@GoalItalia) May 23, 2022

Отметим, что теперь у Златана есть полное право называться не только "Богом" Милана, но и королем тоже.

В феврале 2020-го Лукаку после победы "Интера" в миланском дерби заявил, что в городе появился новый король. Через полгода Златан воспользовался успехом "россонери" в этом же противостоянии и ответил бельгийцу: "У Милана никогда не было короля, у него есть Бог".

В прошлом сезоне Лукаку подшутил над Златаном после победы в Серии А, опубликовав пост в инстаграм со следующим текстом: "Настоящий Бог короновал короля. Теперь преклонитесь перед королем Милана".