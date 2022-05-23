Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович перевернул стол в раздевалке после победы в Серии А: Сейчас Италия принадлежит Милану!
1:1 по "королям" в городе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович эмоционально поздравил команду с победой в Серии А в раздевалке после решающей игры с "Сассуоло" (3:0). "Ещё в начале кампании в нас никто не верил", – начал свою речь швед.
Нападающий поблагодарил всех: команду, тренерский и руководство, подчеркнул какой длинный путь они все вместе прошли и закончил как подобает Златану:
"А сейчас сделайте мне одолжение: я хочу чтобы вы праздновали как настоящие чемпионы, потому что сейчас не город принадлежит "Милану", сейчас Италия принадлежит "Милану"!".
Il discorso di Zlatan #Ibrahimovic al Milan campione d'Italia: da brividi! ????pic.twitter.com/W2ohloZ6WY— GOAL Italia (@GoalItalia) May 23, 2022
Отметим, что теперь у Златана есть полное право называться не только "Богом" Милана, но и королем тоже.
В феврале 2020-го Лукаку после победы "Интера" в миланском дерби заявил, что в городе появился новый король. Через полгода Златан воспользовался успехом "россонери" в этом же противостоянии и ответил бельгийцу: "У Милана никогда не было короля, у него есть Бог".
В прошлом сезоне Лукаку подшутил над Златаном после победы в Серии А, опубликовав пост в инстаграм со следующим текстом: "Настоящий Бог короновал короля. Теперь преклонитесь перед королем Милана".
Популярное сейчас
- Шахтер в третьей корзине. Известные 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23
- Начальник ГУР МО Украины заявил о покушении на путина после начала войны
- Ващук назвал главную проблему сборной Украины перед матчем с Шотландией
- СМИ: Лацио закрыл сделку по переходу полузащитника Шахтера
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
Новости по теме
- 06:08 Зарубежные Конец и начало эпохи. Итоги сезона 2020/21 в Серии А
- 07:03 Зарубежные Малиновский отступает в последний момент. Лучшие в сезоне 2020/21 в Серии А и символическая сборная
- 10:28 Зарубежные В свободном падении. Ювентус - Милан. О состоянии команд и прогноз на матч Серии А на 09.05.2021