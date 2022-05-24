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Интер согласовал новый контракт с тренером. Цель - возвращение Скудетто

Италия
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Симоне неплохо провел сезон в Милане

Интер согласовал новый контракт с тренером. Цель - возвращение Скудетто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" согласовал новый контракт с Симоне Индзаги. Об этом передает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.

По его сведениям, о пролонгации соглашения объявят уже вскоре официально. Контракт будет действителен до лета 2024-го года с возможностью продления еще на один сезон.

Цель миланского клуба - возвращение Скудетто. От руководства Индзаги получит приличный трансфер бюджет в 60 миллионов евро. Помимо этого, возможны продажи некоторых футболистов для покупки новых.

Симоне возглавил "нерадзурри" летом 2021-го. В первом сезоне он выиграл кубок и суперкубок Италии, заняв второе место в Серии А. Также дошел до 1/8 финала ЛЧ.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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