Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер согласовал новый контракт с тренером. Цель - возвращение Скудетто
Симоне неплохо провел сезон в Милане
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" согласовал новый контракт с Симоне Индзаги. Об этом передает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.
По его сведениям, о пролонгации соглашения объявят уже вскоре официально. Контракт будет действителен до лета 2024-го года с возможностью продления еще на один сезон.
#Calciomercato, #SerieA | @Inter: il punto sulla riunione avuta con #Inzaghi. Dalla situazione sul rinnovo agli obiettivi di mercato e le ambizioni del club per la prossima stagionehttps://t.co/EjjbAnz8Q7— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 24, 2022
Цель миланского клуба - возвращение Скудетто. От руководства Индзаги получит приличный трансфер бюджет в 60 миллионов евро. Помимо этого, возможны продажи некоторых футболистов для покупки новых.
Симоне возглавил "нерадзурри" летом 2021-го. В первом сезоне он выиграл кубок и суперкубок Италии, заняв второе место в Серии А. Также дошел до 1/8 финала ЛЧ.
Популярное сейчас
- СМИ: У Украины было несколько вариантов для проведения спаррингов - Петраков отказался
- В сети появилось ВИДЕО, как ВСУ бьют по россиянам из французской гаубицы Цезарь
- Три месяца полномасштабной войны: россия оккупировала 20,7% территории Украины
- Милан или Интер? Сегодня станет известен чемпион Италии
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО