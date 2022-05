Не хочет останавливаться. Ибрагимович намерен еще на год остаться в Милане

Несмотря на завоевание Скудетто, шведский бомбардир Златан Ибрагимович не намерен завершать карьеру.

По данным инсайдера Николо Скира, Златан готов остаться в "Милане" еще на год, подписав новый контракт. Его зарплата будет равна двум с половиной миллионов евро.

Zlatan #Ibrahimovic would like to continue to play for another year. Already agreed personal terms on the contract extension with #ACMilan for a salary by €2,5M. He would also ready to submit a new operation in his left knee to overcome problems of the last months. #transfers https://t.co/zQ48jAUIzd