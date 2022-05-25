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Не хочет останавливаться. Ибрагимович намерен еще на год остаться в Милане
Ему ведь всего сорок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на завоевание Скудетто, шведский бомбардир Златан Ибрагимович не намерен завершать карьеру.
По данным инсайдера Николо Скира, Златан готов остаться в "Милане" еще на год, подписав новый контракт. Его зарплата будет равна двум с половиной миллионов евро.
Zlatan #Ibrahimovic would like to continue to play for another year. Already agreed personal terms on the contract extension with #ACMilan for a salary by €2,5M. He would also ready to submit a new operation in his left knee to overcome problems of the last months. #transfers https://t.co/zQ48jAUIzd— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2022
Отметим, что летом Ибру будет ожидать операция на колене, которое беспокоило его в сезоне. За прошедшую кампанию он забил восемь голов в 27 играх.
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