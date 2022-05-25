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Не хочет останавливаться. Ибрагимович намерен еще на год остаться в Милане

Италия
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Ему ведь всего сорок

Не хочет останавливаться. Ибрагимович намерен еще на год остаться в Милане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на завоевание Скудетто, шведский бомбардир Златан Ибрагимович не намерен завершать карьеру.

По данным инсайдера Николо Скира, Златан готов остаться в "Милане" еще на год, подписав новый контракт. Его зарплата будет равна двум с половиной миллионов евро.

Отметим, что летом Ибру будет ожидать операция на колене, которое беспокоило его в сезоне. За прошедшую кампанию он забил восемь голов в 27 играх.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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