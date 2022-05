Ибрагимович продлит контракт с Миланом

"Милан" предложит годовое продление контракта Златану Ибрагимовичу, сообщает Николо Скира. Швед заработает 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Златан перенес операцию на колене из-за которой пропустит 7-8 месяцев.

Zlatan #Ibrahimovic is set to continue to play for another year. Agreed already personal terms with #ACMilan for a contract until 2023 with a salary by €2,5M as anticipated in the last hours. He has underwent a knee surgery today in Lyon and the prognosis is expected 7-months https://t.co/LdiBOaRRRA