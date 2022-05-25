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Известный инсайдер назвал сумму, которую Днепр-1 хочет получить за Довбика
Главный претендент из Турина
Фото: СК Днепр-1
Известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио подтвердил, что "Торино" намерен подписать Артема Довбика.
По его сведениям, сделать это итальянский клуб намерен уже в ближайшее время, закрыв сделку. Наставник Иван Юрич уверен, что Довбик впишется в структуру его клуба.
#Calciomercato, il @TorinoFC_1906 su #Dovbyk del #Dnipro. Valutazioni in corso sul costo dell'operazione. La situazione https://t.co/jt8eAtWZWt— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 25, 2022
Названа и сумма, которую днепряне требуют за нападающего - 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Артем уже
В прошедшем сезоне Довбик отличился 14 раз, став лучшим бомбардиром УПЛ. Также он отдал четыре голевые передачи.
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