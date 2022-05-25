Известный инсайдер назвал сумму, которую Днепр-1 хочет получить за Довбика

Известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио подтвердил, что "Торино" намерен подписать Артема Довбика.

По его сведениям, сделать это итальянский клуб намерен уже в ближайшее время, закрыв сделку. Наставник Иван Юрич уверен, что Довбик впишется в структуру его клуба.

Названа и сумма, которую днепряне требуют за нападающего - 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Артем уже согласовал личный контракт .

В прошедшем сезоне Довбик отличился 14 раз, став лучшим бомбардиром УПЛ. Также он отдал четыре голевые передачи.