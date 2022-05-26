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Моуриньо - первый тренер, который выиграл все еврокубковые финалы
Не зря его называют особенным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне итальянская "Рома" стала первой в истории победительницей розыгрыша Лиги конференций УЕФА, минимально одолев в финальном матче нидерландский "Фейеноорд" (1:0).
Для главного тренера римлян Жозе Моуриньо эта еврокубковая победа стала пятой в карьере. 59-летний португалец привел "Порту" к победе в Кубке УЕФА (2002/03), а через год он выиграл с португальским клубом Лигу чемпионов. В сезоне 2009/10 выходил в финал Лиги чемпионов с миланским "Интером", а во главе "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2016/2017 Жозе победил в Лиге Европы.
Таким образом, победив в Лиге конференций, Моуриньо стал обладателем выдающегося достижения.
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