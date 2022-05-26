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Моуриньо - первый тренер, который выиграл все еврокубковые финалы

Италия
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Не зря его называют особенным

Моуриньо - первый тренер, который выиграл все еврокубковые финалы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне итальянская "Рома" стала первой в истории победительницей розыгрыша Лиги конференций УЕФА, минимально одолев в финальном матче нидерландский "Фейеноорд" (1:0).

Для главного тренера римлян Жозе Моуриньо эта еврокубковая победа стала пятой в карьере. 59-летний португалец привел "Порту" к победе в Кубке УЕФА (2002/03), а через год он выиграл с португальским клубом Лигу чемпионов. В сезоне 2009/10 выходил в финал Лиги чемпионов с миланским "Интером", а во главе "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2016/2017 Жозе победил в Лиге Европы.

Читайте такжеЛига Конференций. Рома - Фейеноорд 1:0. Моуриньо возвращает Евротрофей в Италию

Таким образом, победив в Лиге конференций, Моуриньо стал обладателем выдающегося достижения.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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