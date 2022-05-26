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Насколько внимательно вы следили за Серией А 2021/22 - Квиз

Италия
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На 15 вопросов есть три минуты

Насколько внимательно вы следили за Серией А 2021/22 - Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На прошлых выходных завершился сезон в Серии А. Впервые за 11 лет чемпионом Италии стал "Милан", "Аталанта" не пробилась в еврокубки, а "Дженоа" вылетела во второй дивизион. Сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти Серию А 2021/22, пройдя наш тест.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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