Насколько внимательно вы следили за Серией А 2021/22 - Квиз

На прошлых выходных завершился сезон в Серии А. Впервые за 11 лет чемпионом Италии стал "Милан", "Аталанта" не пробилась в еврокубки, а "Дженоа" вылетела во второй дивизион. Сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти Серию А 2021/22, пройдя наш тест.