Интер подпишет контракт с нападающим Ювентуса

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала решил остаться в Серии А. Аргентинец скорее всего подпишет контракт с миланским "Интером". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Отметим, что уже 30 июня 28-летний нападающий станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне в 38 матчах Дибала забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.