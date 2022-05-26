Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер подпишет контракт с нападающим Ювентуса
Аргентинец останется в Серии А
Пауло Дибала
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала решил остаться в Серии А. Аргентинец скорее всего подпишет контракт с миланским "Интером". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Отметим, что уже 30 июня 28-летний нападающий станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне в 38 матчах Дибала забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Николо Скира
Популярное сейчас
- Аргентинец, которого купил Манчестер Сити, забил шесть голов в матче Либертадорес - ВИДЕО
- В результате стрельбы в Харькове трое убитых, один из них – в военной форме
- Известный инсайдер назвал сумму, которую Днепр-1 хочет получить за Довбика
- Милан или Интер? Сегодня станет известен чемпион Италии
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet