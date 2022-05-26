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Интер подпишет контракт с нападающим Ювентуса

Италия
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Аргентинец останется в Серии А

Интер подпишет контракт с нападающим Ювентуса

Пауло Дибала

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала решил остаться в Серии А. Аргентинец скорее всего подпишет контракт с миланским "Интером". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Отметим, что уже 30 июня 28-летний нападающий станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне в 38 матчах Дибала забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Пауло Дибала
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Источник:
Николо Скира

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