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Нужен еврокубковый победитель. Интер хочет бесплатно подписать Мхитаряна
Генрих Гамлетович пока думает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генрих Мхитарян, недавно ставший первым в истории триумфатором Лиги Конференций, может сменить клуб летом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитника "Ромы" намерен подписать "Интер". У армянина летом заканчивается контракт, а потому миланцам он может достаться бесплатно.
Сообщается, что "Интер" уже сделал игроку официальное предложение и ждет его ответа. Пока что Мхитарян отклонил предложение "Ромы" о продлении сделки.
Inter have made an official proposal to sign Henrikh Mkhitaryan on a free transfer. Talks ongoing - as he has also received an offer from AS Roma to extend current deal. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2022
Mkhitaryan’s tempted, Inter are now confident - waiting for final decision on his future. pic.twitter.com/OXZGM81oQE
В прошедшем сезоне Мхитарян совершил 14 результативных действий (5+9) в 44-х встречах.
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