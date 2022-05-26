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Нужен еврокубковый победитель. Интер хочет бесплатно подписать Мхитаряна

Италия
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Генрих Гамлетович пока думает

Нужен еврокубковый победитель. Интер хочет бесплатно подписать Мхитаряна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генрих Мхитарян, недавно ставший первым в истории триумфатором Лиги Конференций, может сменить клуб летом.

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По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитника "Ромы" намерен подписать "Интер". У армянина летом заканчивается контракт, а потому миланцам он может достаться бесплатно.

Сообщается, что "Интер" уже сделал игроку официальное предложение и ждет его ответа. Пока что Мхитарян отклонил предложение "Ромы" о продлении сделки.

В прошедшем сезоне Мхитарян совершил 14 результативных действий (5+9) в 44-х встречах.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан) Рома (Рим)
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