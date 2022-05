Нужен еврокубковый победитель. Интер хочет бесплатно подписать Мхитаряна

Генрих Мхитарян, недавно ставший первым в истории триумфатором Лиги Конференций, может сменить клуб летом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитника "Ромы" намерен подписать "Интер". У армянина летом заканчивается контракт, а потому миланцам он может достаться бесплатно.

Сообщается, что "Интер" уже сделал игроку официальное предложение и ждет его ответа. Пока что Мхитарян отклонил предложение "Ромы" о продлении сделки.

Inter have made an official proposal to sign Henrikh Mkhitaryan on a free transfer. Talks ongoing - as he has also received an offer from AS Roma to extend current deal. ???????? #transfers



Mkhitaryan’s tempted, Inter are now confident - waiting for final decision on his future. pic.twitter.com/OXZGM81oQE