  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Де Дзерби может возглавить середняка Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби может возглавить середняка Серии А

Италия
(1 голосов)

Не "Сассуоло"

Де Дзерби может возглавить середняка Серии А

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Тренера донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби вновь сватают в итальянский клуб.

По данным Il Gazzettino, в сторону наставника "горняков" смотрит "Удинезе". Команда, занявшая 12-е место в Серии А, готовится к летней смене тренера.

Интересно, что это далеко не первый клуб, с которым связывают Роберто. Ранее поступала информация об интересе "Болоньи", однако те в свою очередь решили не менять наставника.

Читайте такжеВ Болонье рассматривают кандидатуру де Дзерби на пост тренера

Отметим, что экс-команда де Дзерби "Сассуоло" в прошлом сезоне чемпионата Италии стала 11-й.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.05.2022 в 21:01
а кушать хочеться
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде