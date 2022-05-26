Де Дзерби может возглавить середняка Серии А

Тренера донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби вновь сватают в итальянский клуб.

По данным Il Gazzettino, в сторону наставника "горняков" смотрит "Удинезе". Команда, занявшая 12-е место в Серии А, готовится к летней смене тренера.

Интересно, что это далеко не первый клуб, с которым связывают Роберто. Ранее поступала информация об интересе "Болоньи", однако те в свою очередь решили не менять наставника.

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Отметим, что экс-команда де Дзерби "Сассуоло" в прошлом сезоне чемпионата Италии стала 11-й.