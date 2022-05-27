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Жиру гордится тем, что повторил достижение Шевченко в Милане
"Россонери" завоевали титул чемпиона Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Оливье Жиру поделился своими эмоциями после завоевания золотых медалей чемпионата Италии сезона 2021/22.
"Самым важным было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще при такой поддержке болельщиков.
Шевченко направил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки "Милана", - отметил Жиру.
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