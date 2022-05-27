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Жиру гордится тем, что повторил достижение Шевченко в Милане

Италия
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"Россонери" завоевали титул чемпиона Италии

Жиру гордится тем, что повторил достижение Шевченко в Милане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Оливье Жиру поделился своими эмоциями после завоевания золотых медалей чемпионата Италии сезона 2021/22.

"Самым важным было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще при такой поддержке болельщиков.

Шевченко направил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки "Милана", - отметил Жиру.

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В статье: Андрей Шевченко Оливье Жиру Милан
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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