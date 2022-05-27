Жиру гордится тем, что повторил достижение Шевченко в Милане

Нападающий "Милана" Оливье Жиру поделился своими эмоциями после завоевания золотых медалей чемпионата Италии сезона 2021/22.

"Самым важным было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще при такой поддержке болельщиков.

Шевченко направил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки "Милана", - отметил Жиру.