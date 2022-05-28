Пирло может возглавить новичка Серии А

Итальянский "Кремонезе" рассматривает на должность главного тренера команды опытного специалиста и известного экс-игрока Андреа Пирло.

Руководство клуба, по результатам сезона 2021/22 вышедшего в Серию А, контактировало с представителями Пирло, чтобы обсудить детали потенциального сотрудничества. Пока не известно, намерен ли бывший коуч "Ювентуса" соглашаться на предложение.

Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Пирло также заинтересована "Специя".