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Пирло может возглавить новичка Серии А

Италия
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Команда стремится сменить коуча

Пирло может возглавить новичка Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Кремонезе" рассматривает на должность главного тренера команды опытного специалиста и известного экс-игрока Андреа Пирло.

Руководство клуба, по результатам сезона 2021/22 вышедшего в Серию А, контактировало с представителями Пирло, чтобы обсудить детали потенциального сотрудничества. Пока не известно, намерен ли бывший коуч "Ювентуса" соглашаться на предложение.

Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Пирло также заинтересована "Специя".

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В статье: Андреа Пирло Кремонезе (Италия)
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Источник:
Mediaset

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