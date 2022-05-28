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Пирло может возглавить новичка Серии А
Команда стремится сменить коуча
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский "Кремонезе" рассматривает на должность главного тренера команды опытного специалиста и известного экс-игрока Андреа Пирло.
Руководство клуба, по результатам сезона 2021/22 вышедшего в Серию А, контактировало с представителями Пирло, чтобы обсудить детали потенциального сотрудничества. Пока не известно, намерен ли бывший коуч "Ювентуса" соглашаться на предложение.
Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Пирло также заинтересована "Специя".
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