Италия
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Дзаньоло и Саншеш. Чемпион Италии определился с трансферными целями на лето
Клуб Пиоли хочет усилить как защиту, так и нападение
Итальянский "Милан" определился с приоритетными трансферными целями на летнее межсезонье.
Клуб намерен подписать защитника "Торино" Бремера, вингера "Ромы" Никола Дзаньоло и центрального полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша. Со всеми ими руководство миланцев вело переговоры в последние несколько месяцев.
Ранее стало известно, что команду покинет полузащитник Франк Кесси. Кроме этого, "Реал" проявляет интерес к вингеру Рафаэлу Леау.
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Источник:Gazzetta dello Sport
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
28.05.2022 в 16:07
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