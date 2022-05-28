  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дзаньоло и Саншеш. Чемпион Италии определился с трансферными целями на лето
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дзаньоло и Саншеш. Чемпион Италии определился с трансферными целями на лето

Италия
(1 голосов)

Клуб Пиоли хочет усилить как защиту, так и нападение

Дзаньоло и Саншеш. Чемпион Италии определился с трансферными целями на лето

Новина українською

Итальянский "Милан" определился с приоритетными трансферными целями на летнее межсезонье.

Клуб намерен подписать защитника "Торино" Бремера, вингера "Ромы" Никола Дзаньоло и центрального полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша. Со всеми ими руководство миланцев вело переговоры в последние несколько месяцев.

Ранее стало известно, что команду покинет полузащитник Франк Кесси. Кроме этого, "Реал" проявляет интерес к вингеру Рафаэлу Леау.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Ренату Саншеш Николо Дзаньоло Глейсон Бремер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
28.05.2022 в 16:07
Бремер- Забарный, Саншеш-Шапаренко будет дешевле
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде