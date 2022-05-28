Дзаньоло и Саншеш. Чемпион Италии определился с трансферными целями на лето

Итальянский "Милан" определился с приоритетными трансферными целями на летнее межсезонье.

Клуб намерен подписать защитника "Торино" Бремера, вингера "Ромы" Никола Дзаньоло и центрального полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша. Со всеми ими руководство миланцев вело переговоры в последние несколько месяцев.

Ранее стало известно, что команду покинет полузащитник Франк Кесси. Кроме этого, "Реал" проявляет интерес к вингеру Рафаэлу Леау.