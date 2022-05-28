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Наполи готовы продать Кулибали. Среди претендентов на игрока – Барселона

Италия
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Ранее защитник отказался продлить контракт с клубом

Наполи готовы продать Кулибали. Среди претендентов на игрока – Барселона

Фото: US Sports

UA-Футбол
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Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали отказался продлевать контракт с клубом. После этого организация сообщила окружению игрока, что готова его отпустить, в случае получения достойного предложения, как сообщает Diario Sport.

Контракт Кулибали действует до лета 2023 года. Несколько месяцев назад "Наполи" отказал "Барселоне" в трансфере Калиду, однако теперь позиция итальянского клуба изменилась. Каталонцы осведомлены, что за 30 миллионов евро они смогут приобрести защитника.

Среди других претендентов: "Ювентус", "Интер" и "Рома". Однако сам Кулибали предпочел бы перейти в "Барселону". Окружение Калиду уже проинформировало клуб о том, что приоритетом игрока является именно Камп Ноу.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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