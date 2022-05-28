  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Владелец Ромы хочет пригласить в Рому звездного игрока. Клуб уже договорился об условиях с Дибалой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Ромы хочет пригласить в Рому звездного игрока. Клуб уже договорился об условиях с Дибалой

Италия
(1 голосов)

Клуб хочет поддержать Жозе Моуриньо за победу в Лиге Конференций

Владелец Ромы хочет пригласить в Рому звездного игрока. Клуб уже договорился об условиях с Дибалой

Фото: The Sun

UA-Футбол
Новина українською

Владелец "Ромы" Дэн Фридкин намерен пригласить в клуб звездного игрока, дабы отблагодарить главного тренера команды Жозе Моуриньо за победу в Лиге Конференций, как сообщает Il Messaggero. Также это станет знаком поддержки коучу.

По информации TyC Sports, клуб пытается договориться с аргентинским нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой. Форвард требует зарплату в 7 миллионов евро в год, и "Рома" готова ему её предложить.

Однако, игрок не спешит принимать предложение, так как ожидает контрактного оффера от миланского "Интера", куда бы предпочел перейти. Контракт Дибалы истекает 30 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Ювентус (Турин) Интер (Милан) Рома (Рим) Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде