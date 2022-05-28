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Владелец Ромы хочет пригласить в Рому звездного игрока. Клуб уже договорился об условиях с Дибалой
Клуб хочет поддержать Жозе Моуриньо за победу в Лиге Конференций
Фото: The Sun
Владелец "Ромы" Дэн Фридкин намерен пригласить в клуб звездного игрока, дабы отблагодарить главного тренера команды Жозе Моуриньо за победу в Лиге Конференций, как сообщает Il Messaggero. Также это станет знаком поддержки коучу.
По информации TyC Sports, клуб пытается договориться с аргентинским нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой. Форвард требует зарплату в 7 миллионов евро в год, и "Рома" готова ему её предложить.
Однако, игрок не спешит принимать предложение, так как ожидает контрактного оффера от миланского "Интера", куда бы предпочел перейти. Контракт Дибалы истекает 30 июня.
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