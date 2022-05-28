Ювентус хочет подписать Марко Арнаутовича для подмоги Влаховичу

"Ювентус" надеется подписать форварда, который бы мог подменять и помогать основному страйкеру Душану Влаховичу. Как сообщает Corriere dello Sport, среди кандидатов "Юве" – нападающий "Болоньи" Марко Арнаутович.

В этом сезоне австриец забил за команду из одноименного города 14 голов в 33 матчах. Марко придется заменить сразу нескольких игроков атаки "Ювентуса", которые покинут клуб летом: Пауло Дибалу, Альваро Морату, Федерико Бернардески и, возможно, Мойзе Кина.

До игры за "Болонью" Арнаутович провел около двух сезонов в китайском "Шанхай СИПГ". Также, как сообщалось ранее, итальянская команда интересуется форвардом "Днепра-1" Артемом Довбиком. Возможно, именно он и заменит Арнаутовича.