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Ювентус хочет подписать Марко Арнаутовича для подмоги Влаховичу
Австриец забил 14 голов в сезоне за Болонью
Фото: NewsBeezer
"Ювентус" надеется подписать форварда, который бы мог подменять и помогать основному страйкеру Душану Влаховичу. Как сообщает Corriere dello Sport, среди кандидатов "Юве" – нападающий "Болоньи" Марко Арнаутович.
В этом сезоне австриец забил за команду из одноименного города 14 голов в 33 матчах. Марко придется заменить сразу нескольких игроков атаки "Ювентуса", которые покинут клуб летом: Пауло Дибалу, Альваро Морату, Федерико Бернардески и, возможно, Мойзе Кина.
До игры за "Болонью" Арнаутович провел около двух сезонов в китайском "Шанхай СИПГ". Также, как сообщалось ранее, итальянская команда интересуется форвардом "Днепра-1" Артемом Довбиком. Возможно, именно он и заменит Арнаутовича.
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