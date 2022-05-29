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Фиорентина заинтересована в подписании Кавани. Также клубу интересен Белотти

Италия
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Клуб из Флоренции хочет найти замену для Душана Влаховича

Фиорентина заинтересована в подписании Кавани. Также клубу интересен Белотти

We Ain`t Got No History

UA-Футбол
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"Фиорентина" ищет забивного нападающего на замену ушедшему зимой в "Ювентус" Душану Влаховичу. Приобретенный в январе у "Базеля" Артур Кабрал за 14 матчей Серии А забил лишь 2 гола.

Как сообщает Calciomercato, в качестве одного из кандидатов клуб из Флоренции рассматривает свободного агента Эдинсона Кавани, экс-страйкера "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Контракт с последними у уругвайца истекает этим летом.

Другим кандидатом на переход в "Фиорентину" называется форвард "Торино" Андреа Белотти. На его же место в туринском клубе может перейти украинский форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

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В статье: Эдинсон Кавани Фиорентина (Флоренция) Андреа Белотти
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