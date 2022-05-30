Не очень качественно, но захватывающе и исторически. Итоги сезона в Серии А

UA-Футбол подводит итоги сезона в Серии А. Сезона, в котором "Милан" выиграл Скудетто впервые за 11 лет, "Фиорентина" вернулась в Еврокубки впервые за пять, "Аталанта" впервые за шесть осталась без Еврокубков, "Кальяри" вылетел впервые за семь лет, а "Дженоа" - за 15.

Общие тенденции

В Серии А по-прежнему атакуют. По забитым мячам, как и в предыдущие сезоны, она вторая в лигах Топ-5 после Бундеслиги, опередила также лиги Нидерландов, Португалии, Турции. Правда, с 3.04 после первого круга среднее число упало до 2.87. Но и это высокий результат. "Интер" забил в первом круге 49 мячей - повторение рекорда всех лидеров лиги 17-ти последних лет. Вместе с тем, в десятый из 11-ти последних сезонов Скудетто выиграла лучшая оборона.

Урожайный на голы первый круг по очкам выиграла лучшая атака - "Интер". А вот неурожайный второй - лучшая оборона, "Милана".

Сезон также отличался плотностью и интригой. Впервые за 12 лет Скудетто разыгрывали в последнем туре, в последнем также играли за Еврокубки и против вылета. За последние 18 лет лишь дважды вице-чемпион набирал больше нынешних 84-ех очков, за последние десять чемпион лишь однажды набирал меньше нынешних 86-ти. С другой стороны, качество борьбы было низким. За последние 16 лет 18-ая команда лиги (то есть первая из зоны вылета) всегда набирала больше нынешних 30-ти. Четыре раза - даже 38.

Пятая команда лиги повторила антирекорд последних семи лет. Как результат - четвёрка участников Лиги Чемпионов официально определилась ещё за три тура до финиша. И это при том, что третья и четвертая команда Серии А немало проваливались.

Также отмечу, что выступления в гостях, а не дома, лучше отображают общее состояние команд. Причём речь о тенденции последних пяти лет. Чемпион "Милан" в гостевой таблице лидер, а в домашней лишь третий.

Ну а в целом сезон вряд ли можно назвать качественным. Не хватало стабильности, общего уровня, травмы часто мешали. По такой игре ждать возвращения лидеров Серии А в лидеры в Лиге Чемпионов придется долго. Потому и о чемпионе говорят как о слабейшем за последние 23 года.

Борьба за Скудетто

Многие считают, что скорее "Интер" упустил Скудетто, чем "Милан" выиграл его. Несмотря на потери летом Лукаку, Хакими, Эриксена, у уже бывшего чемпиона остался сильнейший состав в лиге. Забил он в итоге на 25 мячей больше, а пропустил лишь на один больше, чем соседи. Стал первым по ударам по воротам с большим отрывом. Первый круг выиграл, завершив, как и в чемпионском сезоне, восемью победами подряд. Казалось, он убегает.

Впрочем, он позволил себе два неудачных периода. В том числе семь очков в семи матчах во втором круге. Он семь раз терял очки в матчах, в которых забивал первым. В частности, так проиграл переломные матчи - дерби и в Болонье. А атака и оборона вдруг выключались в весьма важные периоды.

Можно сказать, что Скудетто "нерадзурри" упустили прежде всего в борьбе характеров. Такова разница между Антонио Конте и Симоне Индзаги. Хотя называть первый сезон нового тренера неудачным не следует. Он был очень близок.

"Милан" пережил в одном сезоне несколько. Начал 31-им очком из 33-ех возможных, играя красиво, динамично, агрессивно, много забивая. Однако и тогда упускал в обороне, почти не побеждал легко. В ноябре выдохся, закончил круг пятью из восьми матчей без побед. А вот во втором на фоне все той же усталости сумел полностью перестроиться. На унылую атаку (в итоге четвертую в лиге), но железную оборону, пропустившую за круг девять мячей - меньше, чем кто-либо в лигах Топ-5.

Великолепный вратарь Майк Маньян в своём первом сезоне в Италии 17-ю "сухими" матчами заставил забыть о Джанлуиджи Доннарумме. Из них девять "сухих" - в последних 11-ти турах. А концовка Рафаэля Леау с тремя голами и шестью ассистами в последних шести турах - о Хакане Чалханоглу. Португальца Серия А признала игроком сезона.

Оборона и Леау позволили не проиграть последние 16 матчей сезона. Выгрызать ничьи в проигрышных матчах там, где "Интер" проигрывал. Пройти тяжелую концовку сезона без потерь. Ключевыми стали камбек в дерби и победы в самой концовке над "Лацио" и "Фиорентиной".

Долго казалось, что "Наполи" способен побороться за Скудетто. Он начал сезон не хуже "Милана", в плохой период в конце года на фоне эпидемии травм потерял не так много. Болельщики уже собирались на "Стадио Марадона", празднуя то ли борьбу за Скудетто, то ли само Скудетто. Но именно дома он проиграл пять матчей - больше, чем целых шесть команд лиги. Проигрывал в решающие моменты "Фиорентине" и "Милану" и на ровном месте - "Специи" и "Эмполи". Последние три - со счетом 0:1.

Вновь не нашлось лидера. Капитан Лоренцо Инсинье, уходящий из клуба, забил лишь два мяча с игры и вызывал свист болельщиков. Виктор Осимхен не забивал сильным командам, не забивал в решающие моменты. А Дрису Мертенсу давали играть слишком мало. Вновь не нашлось хладнокровия и характера. Как почти всегда бывало в истории клуба.

Тем не менее, и сезон партенопейцев нельзя считать неудачным. Они вернулись в Лигу Чемпионов после двух лет отсутствия, да еще и уверенно. Лучано Спаллетти построил прочный фундамент и подтвердил свою репутацию.

"Ювентус"

Уверенно пробился в ЛЧ и "Ювентус". Хотя начал сезон антирекордами последних 60-ти лет и заявлением капитана главному тренеру "это не команда". Далее он выдал 16 матчей без поражений подряд и даже чуть не вернулся в борьбу за Скудетто. Но и он ключевой матч проиграл - дома "Интеру". Вообще не переиграл ни одну команду Топ-3. От его игры зубы сводило, его атака стала лишь 11-ой в лиге. Осенью пришлось призывать игроков бороться за клуб. А в январе в панике выложили 80 миллионов за Душана Влаховича.

В первом сезоне второй каденции Массимилиано Аллегри "Юве" в итоге набрал меньше очков, чем в сезоне с Андреа Пирло и занял то же место. Еще и впервые за 11 лет остался без трофеев. В связи с этим многие болельщики не понимают, почему Аллегри не повторил судьбу Пирло. Почему не уволен? Сам же Макс говорит о переходном сезоне и видит прогресс. Хотя еще и не добился, чтобы его команда "вновь полюбила счет 1:0".

Слабо, но не провально.

"Лацио" и "Рома"

"Лацио" в атаке как раз впечатлил, став вторым с 77-ю голами. Ожидаемо от команды Маурицио Сарри. Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром Серии А в четвёртый раз в карьере. По пробегу она также ожидаемо первая в лиге. Но по пропущенным стала десятой с 58-ю. Переход с 3-5-2 на 4-3-3 и Сарризм ожидаемо оказался болезненным. Оба первых вратаря и оба первых центральных защитника летом уйдут, что явный признак неудачи обороны. А такая нужна в Топ-матчах, которые "орлы" проводили неудачно.

Сарри также заявлял, что его команда просто не способна играть на два фронта. По ходу сезона требовал от нее быть злее, уметь побеждать грязно, ссорился с некоторыми игроками вплоть до ссылки на трибуны. Спокойно и стабильно в его команде не было. Неудивительно, что больше двух побед подряд в лиге в сезоне 2021/22 не добывала.

"Рома" добывала по три победы дважды. Но и ее новый проект начался весьма неровно. И осенью, и зимой Жозе Моуриньо атаковал собственных игроков, заявляя, что у них нет тестикул и они должны играть в Серии С. Ну а арбитров он атаковал постоянно. Прежде всего, он не сумел наладить свою фирменную оборону. Руй Патрисиу совершил больше сейвов, чем любой другой вратарь команд Топ-8. Переход с 3-4-2-1 на 4-3-3 настолько не удался, что ещё осенью португалец вернулся к трем центральным защитникам.

Вроде бы начало налаживаться в январе, с 12-ю матчами без поражений подряд. В том числе наконец-то пришли победы в Топ-матчах, в которых "Рома" проваливалась последние 2.5 года. Даже 3:0 в дерби. Но затем начались решающие матчи Лиги Конференций (в итоге выигранной), и Моуриньо признал, что Серия А была принесена в жертву.

"Фиорентина" и "Аталанта"

"Фиорентина" могла воспользоваться проблемами римлян и даже занять пятое место. После 3:2 в Неаполе, выбившей "Наполи" из борьбы за Скудетто, казалось, что даже может побороться за четвертое. Тем более, что последний матч должна была играть дома с "Ювентусом". Однако после Неаполя она необъяснимо развалилась, выглядя совершенно опустошенной. Главный тренер Винченцо Итальяно даже говорил, что команде не хватает мотивации. Даже болельщики бушевали так, будто команда в аутсайдерах.

И все же общая оценка выступления "фиалок" однозначно положительная. После трех сезонов борьбы за выживание, после смены тренера в конце июля, то есть уже после начала подготовки к сезону, она сразу же сумела прыгнуть в Еврокубки. Она побеждала все другие команды Топ-8 (в том числе "Рому" и "Ювентус" в решающих турах), кроме "Лацио" и "Интера", да и у последнего отобрала очень важные очки в гостях. Она стала второй в лиге по владению мячом. Позволила меньше всех ударов по своим воротам.

Очень хороший сезон "фиалок".

Отцепили они от Еврокубков "Аталанту". Хотя она пробилась в Топ-4 рекордно рано для каденции Джан Пьеро Гасперини - в 12-ом туре. Первый круг стал лучшим в его каденции и по очкам, и по месту. С победами в том числе над "Ювентусом" и "Наполи" в гостях. Но, как оказалось, ранний прорыв привёл к позднему провалу. В таблице второго круга, в котором бергамаски обычно начинают разрывать, они лишь 12-ые. Кроме того, в таблице домашних матчей за сезон - лишь 14-ые со всего четырьмя победами.

Разговоры о конце эры сопровождали весь сезон. Как и нападки Гасперини на арбитров. Приход новых американских совладельцев, нового технического директора по ходу сезона, смена перед его началом по указанию Гасперини критически важного тренера по физподготовке (что многим игрокам очень не понравилось), частые травмы критически важных форварда Сапаты, латераля Гозенса, капитана Толоя, неудачная трансферная кампания - все это сложилось в провал.

Середняки и аутсайдеры

"Верона" после ухода Ивана Юрича опасалась провала. Начала провально. Но руководство быстро проснулось, сменило тренера, и друг Юрича Игор Тудор сумел оставить команду в Топ-10. Даже преобразил её атаку, ставшую пятой в лиге. Сам Юрич сумел вытащить "Торино" из сезонов борьбы за выживание в Топ-10, опираясь на мощную оборону.

Эти две команды и "Сассуоло" считались грозой грандов и признаком прогресса середняков. Последний победил в гостях и "Ювентус", и "Интер", и "Милан". В результате во второй раз за последние 18 лет 11-ая команда лиги достигла 50-ти очков. "Болонья" добыла решающую победу в борьбе за Скудетто - ту самую, над "Интером". "Удинезе" и "Эмполи" выглядели очень интересно. Хотя провалили по результатам по кругу каждый.

Всем не хватало выдержки в концовках и настроя на аутсайдеров.

Среди аутсайдеров особенно неприятно удивил "Кальяри". Начал сменой тренера в сентябре. В январе руководство бушевало, заявляло, что выбросит всех, но в итоге козлами отпущения сделало двух ветеранов из Южной Америки - Година и Касереса. Вальтер Маццарри, казалось, стабилизировал команду, но затем потерял управление, поссорился со всеми и был уволен. Что не помогло.

В последнем туре было достаточно победить уже вылетевшую "Венецию". Итог - 0:0.

Сама "Венеция" начала сезон симпатично, играла интересно. Но очков добывала недостаточно, а затем и вовсе покатилась с семью в 16-ти турах. Паоло Дзанетти уволили слишком поздно.

В "Дженоа" Давиде Баллардини уволили слишком рано. Пагубно повлияли и смена владельцев, президента, спортивного директора по ходу сезона. Проект Андрея Шевченко полностью провалился, проект Александера Блессина выглядел перспективно, но клепал слишком много ничьих (16 в сезоне). И проиграл там, где нужна была ничья - не реализовав пенальти в дерби на 95-ой минуте.

Благодаря в том числе и этому дерби "Сампдория" осталась в Серии А. Ее сезон с тюремным заключением владельца Массимо Ферреро и уходом с поста президента также был кошмарным. Но она восприняла несчастья спокойнее, чем соседи. Новым президентом стал любимец публики Марко Ланна, новым тренером зимой - ещё один любимец Марко Джампаоло. Да и все прямые битвы против вылета команда выиграла.

"Специя" чуть не сменила тренера зимой. Ждала лишь нового года, чтобы не платить компенсацию. Но вдруг Тьяго Мотта победил "Наполи" в гостях, затем стал лучшим тренером января в лиге. В итоге команда, которую собирали летом наново, по кирпичикам, удержалась в Серии А довольно уверенно.

Собирали летом и "Салернитану". А затем собирали ещё раз зимой, после смены владельца, главного тренера и спортивного директора. Выглядело все ужасно, не на уровне Серии А. Тем не менее, и несмотря на крайне плотный календарь из-за перенесенных матчей, команде удалось выиграть их и совершить чудо. Очередное чудо имени Давиде Николы, напомнившее о "Кротоне" пять лет назад. После 21-го тура на 20-ом месте она прорвалась на 17-ое и удержалась там. Несмотря на 0:4 в последнем туре.

Прощания

Последний матч за "Наполи" отыграл Лоренцо Инсинье. Возможно, также Дрис Мертенс. Оба не стали королями, не принесли городу Скудетто. Но обоих будут вспоминать с любовью, с восхищением. Дрис сумел стать лучшим бомбардиром в истории клуба. А Лоренцо навсегда останется кумиром любого неаполитанского ребёнка. Таким же ребёнком, ставшим капитаном и любимцем болельщиков.

Последний матч за "Ювентус" отыграл Джорджо Кьеллини. После 17-ти лет в клубе. От него бомбардирских подвигов никто и не ждал. Он брал другим. Символично, что покинул поле в последнем домашнем матче с окровавленной головой. Его запомнят как продолжателя традиций великих защитников "Юве", как лидера и символа всего итальянского поколения.

От Пауло Дибалы рекордов ждали. И он стал девятым бомбардиром в истории "Ювентуса" со 115-ю голами. Как у Роберто Баджо. Он также не стал королем, но остался любимым ребёнком Турина.

Лучшие игроки сезона : 1. Майк Маньян ("Милан"), 2. Рафаэль Леау ("Милан"), 3. Марсело Брозович ("Интер"), 4. Иван Перишич ("Интер"), 5. Чиро Иммобиле ("Лацио")

Прорывы сезона : 1. "Салернитана", 2. "Милан", 3. Майк Маньян ("Милан"), 4. "Фиорентина", 5. Душан Влахович ("Фиорентина"/"Ювентус")

Разочарования сезона : 1. "Аталанта", 2. "Кальяри", 3. "Ювентус", 4. Хоакин Корреа ("Интер"), 5. Луис Муриэль ("Аталанта")

Лучшие вратари сезона : 1. Мaйк Маньян ("Милан"), 2. Давид Оспина ("Наполи"), 3. Руй Патрисиу ("Рома"), 4. Самир Ханданович ("Интер"), 5. Войцех Щесны ("Ювентус")

Лучшие тренеры сезона : 1. Стефано Пиоли ("Милан"), 2. Винченцо Итальяно ("Фиорентина"), 3. Давиде Никола ("Салернитана"), 4. Лучано Спаллетти ("Наполи"), 5. Симоне Индзаги ("Интер")

Сборная сезона : Маньян ("Милан"), Думфриз ("Интер"), Кулибали ("Наполи"), Томори ("Милан"), Эрнандес ("Милан"), Брозович ("Интер"), Тонали ("Милан"), С. Милинкович-Савич ("Лацио"), Леау ("Милан"), Перишич ("Интер"), Иммобиле ("Лацио")

Запасные : Оспина ("Наполи"), Калулу ("Милан"), Бремер ("Торино"), Куадрадо ("Ювентус"), Кесси ("Милан"), Чалханоглу ("Интер"), Влахович ("Фиорентина"/"Ювентус"), Жиру ("Милан")

# КОМАНДА И В Н П О 1 Милан 38 26 8 4 86 2 Интер 38 25 9 4 84 3 Наполи 38 24 7 7 79 4 Ювентус 38 20 10 8 70 5 Лацио 38 18 10 10 64 6 Рома 38 18 9 11 63 7 Фиорентина 38 19 5 14 62 8 Аталанта 38 16 11 11 59 9 Эллас Верона 38 14 11 13 53 10 Торино 38 13 11 14 50 11 Сассуоло 38 13 11 14 50 12 Удинезе 38 11 14 13 47 13 Болонья 38 12 10 16 46 14 Эмполи 38 10 11 17 41 15 Сампдория 38 10 6 22 36 16 Специя 38 10 6 22 36 17 Салернитана 38 7 10 21 31 18 Кальяри 38 6 12 20 30 19 Дженоа 38 4 16 18 28 20 Венеция 38 6 9 23 27

Фото - ANSA