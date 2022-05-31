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Изменения в Аталанте. Малиновский получил нового спортивного директора

Италия
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Клуб провел изменения среди руководства

Изменения в Аталанте. Малиновский получил нового спортивного директора

Фото: atalanta.it

Новина українською

"Аталанта" начала кадровые изменения после неудачного сезона 2021/22. "Бергамаски" объявили о назначении нового спортивного директора Тони Д'Амико.

Соглашение вступит в силу с 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба клуба. 42-летний Тони с сезона-2018/2019 занимал аналогичную должность в "Вероне". До этого он возглавлял скаутский отдел.

Ранее клуб из Бергамо прекратил сотрудничество с прежним спортивным директором Джованни Сартори

Напомним, "Аталанта" в минувшем сезоне заняла восьмое место в чемпионате Италии, вследствие чего не смогла выйти в еврокубки. "Верона" финишировала на 9-й позиции.

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В статье: Аталанта (Бергамо)
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Источник:
ФК Аталанта

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