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Изменения в Аталанте. Малиновский получил нового спортивного директора
Клуб провел изменения среди руководства
Фото: atalanta.it
"Аталанта" начала кадровые изменения после неудачного сезона 2021/22. "Бергамаски" объявили о назначении нового спортивного директора Тони Д'Амико.
Соглашение вступит в силу с 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба клуба. 42-летний Тони с сезона-2018/2019 занимал аналогичную должность в "Вероне". До этого он возглавлял скаутский отдел.
Ранее клуб из Бергамо прекратил сотрудничество с прежним спортивным директором Джованни Сартори
Напомним, "Аталанта" в минувшем сезоне заняла восьмое место в чемпионате Италии, вследствие чего не смогла выйти в еврокубки. "Верона" финишировала на 9-й позиции.
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