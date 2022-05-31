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Представлена новая форма сборной Италии
Команда дебютирует в этой форме в матче против Аргентины
Фото: figc.it
Сборная Италии представила новую домашнюю форму, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Футболка выполнена в синем и голубом цвете и визуально разделена на четыре части, что является символом четырех побед команды на чемпионатах мира: в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах. Воротник джерси изготовлен в расцветке флага страны.
Техническим спонсором "Скуадра Адзурри" является немецкая компания Puma.
Сборная дебютирует в этой форме 1 июня, когда Италия (победитель Евро-2020) встретится с Аргентиной (победителем Кубка Америки-2021) на "Уэмбли" в рамках первого в истории Финалиссима.
Напомним, команда Роберто Манчини не выступит на чемпионате мира-2022 в Катаре, так как уступила Северной Македонии в стыковом матче.
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