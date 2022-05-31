Представлена новая форма сборной Италии

Сборная Италии представила новую домашнюю форму, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Футболка выполнена в синем и голубом цвете и визуально разделена на четыре части, что является символом четырех побед команды на чемпионатах мира: в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах. Воротник джерси изготовлен в расцветке флага страны.

Техническим спонсором "Скуадра Адзурри" является немецкая компания Puma.

Фото: Федерация футбола Италии

Сборная дебютирует в этой форме 1 июня, когда Италия (победитель Евро-2020) встретится с Аргентиной (победителем Кубка Америки-2021) на "Уэмбли" в рамках первого в истории Финалиссима.

Напомним, команда Роберто Манчини не выступит на чемпионате мира-2022 в Катаре, так как уступила Северной Македонии в стыковом матче.