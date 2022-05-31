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СМИ: Защитник Шахтера Додо может продолжить карьеру в Италии

Италия
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СМИ: Защитник Шахтера Додо может продолжить карьеру в Италии

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Защитник донецкого "Шахтера" Додо попал в сферу интересов "Фиорентины". Об этом передает TUTTOmercatoWEB.

По данным источника, "фиалки" видят в бразильце замену для Альваро Одриосолы, который вернется в "Реал". Додо - его приоритетный сменщик.

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Никаких деталей сделки источник не сообщает. Контракт бразильца с "горняками" действителен до лета 2025-го. Он оценивается в 25 миллионов евро порталом TransferMarkt.

В прошедшем сезоне Серии А "Фиорентина" заняла седьмое место.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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