СМИ: Защитник Шахтера Додо может продолжить карьеру в Италии

Защитник донецкого "Шахтера" Додо попал в сферу интересов "Фиорентины". Об этом передает TUTTOmercatoWEB.

По данным источника, "фиалки" видят в бразильце замену для Альваро Одриосолы, который вернется в "Реал". Додо - его приоритетный сменщик.

Никаких деталей сделки источник не сообщает. Контракт бразильца с "горняками" действителен до лета 2025-го. Он оценивается в 25 миллионов евро порталом TransferMarkt.

В прошедшем сезоне Серии А "Фиорентина" заняла седьмое место.