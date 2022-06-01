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Милан продали американской инвесткомпании за 1,2 миллиарда евро

Италия
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"Россонери" сменили владельца

Милан продали американской инвесткомпании за 1,2 миллиарда евро

Sky Sport Italia

Новина українською

Итальянский "Милан" на своем официальном сайте анонсировал смену владельца клуба.

Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке "россонери". Переход управления клубом к новому владельцу состоится в течение лета, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года.

В результате соглашения, оценивающей клуб в 1,2 миллиарда евро, позволит Elliott сохранить финансовую долю меньшинства в "Милане" и места в совете директоров.

Напомним, что RedBird Capital Partners - инвестор компании Fenway Sports Group, владеющей "Ливерпулем" и бейсбольным клубом "Бостон Ред Сокс". Также американцами принадлежит контрольный пакет акций "Тулузы".

Компания Elliott приобрела "Милан" в 2018 году, после того как прошлый владелец Йонхонг Ли не смог погасить долги перед фондом.

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В статье: Милан
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Источник:
acmilan

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