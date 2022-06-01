Милан продали американской инвесткомпании за 1,2 миллиарда евро

Итальянский "Милан" на своем официальном сайте анонсировал смену владельца клуба.

Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке "россонери". Переход управления клубом к новому владельцу состоится в течение лета, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года.

В результате соглашения, оценивающей клуб в 1,2 миллиарда евро, позволит Elliott сохранить финансовую долю меньшинства в "Милане" и места в совете директоров.

Напомним, что RedBird Capital Partners - инвестор компании Fenway Sports Group, владеющей "Ливерпулем" и бейсбольным клубом "Бостон Ред Сокс". Также американцами принадлежит контрольный пакет акций "Тулузы".

Компания Elliott приобрела "Милан" в 2018 году, после того как прошлый владелец Йонхонг Ли не смог погасить долги перед фондом.