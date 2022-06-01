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Нужно забивать. Итальянский клуб определится с трансфером Довбика после игры с Шотландией

Италия
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Нужно забивать. Итальянский клуб определится с трансфером Довбика после игры с Шотландией

uaf.ua

UA-Футбол
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Итальянский "Торино" продолжает интересоваться трансфером Артема Довбика. Однако окончательного решения пока что нет.

По данным TUTTOmercatoWEB, представитель туринского клуба сегодня посетит матч Шотландия - Украина. После этого будет принято решение о возможном трансфере.

Довбик давно входит в список интересов "Торино". Ранее была информация, что лучший бомбардир УПЛ даже согласовал личный контракт с клубом.

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Стоит отметить, что судьба Довбика также будет зависеть от возможного ухода лидера "Торино".

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В статье: Украина Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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