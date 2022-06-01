Нужно забивать. Итальянский клуб определится с трансфером Довбика после игры с Шотландией

Итальянский "Торино" продолжает интересоваться трансфером Артема Довбика. Однако окончательного решения пока что нет.

По данным TUTTOmercatoWEB, представитель туринского клуба сегодня посетит матч Шотландия - Украина. После этого будет принято решение о возможном трансфере.

Довбик давно входит в список интересов "Торино". Ранее была информация, что лучший бомбардир УПЛ даже согласовал личный контракт с клубом.

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