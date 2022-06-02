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Ювентус ждет решения от Погба. Предложение контракта на руках у француза
Хотя зарплата может обидеть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" предлагает Полю Погба 8 миллионов евро + бонусы за один сезон, сообщает Фабрицио Романо. Стороны вели переговоры последние несколько недель.
Полю осталось сделать выбор.
Juventus have offered Paul Pogba a salary around €8m net guaranteed per season plus add-ons, waiting for the final answer. ???????? #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2022
Direct contacts ongoing for weeks with his agent - while Mattia de Sciglio signs new Juventus deal until June 2025.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" также ведет переговоры с агентом футболиста.
Отметим, что в "Манчестер Юнайтед" хавбек получал около 18 миллионов евро в год. Он был самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ до прихода Криштиану Роналду.
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