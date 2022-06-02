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Ювентус ждет решения от Погба. Предложение контракта на руках у француза

Италия
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Хотя зарплата может обидеть

Ювентус ждет решения от Погба. Предложение контракта на руках у француза

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" предлагает Полю Погба 8 миллионов евро + бонусы за один сезон, сообщает Фабрицио Романо. Стороны вели переговоры последние несколько недель.

Полю осталось сделать выбор.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" также ведет переговоры с агентом футболиста.

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Отметим, что в "Манчестер Юнайтед" хавбек получал около 18 миллионов евро в год. Он был самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ до прихода Криштиану Роналду.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед ПСЖ
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