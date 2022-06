Ювентус ждет решения от Погба. Предложение контракта на руках у француза

"Ювентус" предлагает Полю Погба 8 миллионов евро + бонусы за один сезон, сообщает Фабрицио Романо. Стороны вели переговоры последние несколько недель.

Полю осталось сделать выбор.

Juventus have offered Paul Pogba a salary around €8m net guaranteed per season plus add-ons, waiting for the final answer. ???????? #Juventus



Direct contacts ongoing for weeks with his agent - while Mattia de Sciglio signs new Juventus deal until June 2025.