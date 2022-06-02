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Официально: Сарри продлил контракт с Лацио
Поднял команду на 1 позицию по сравнению с прошлым сезоном
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Менеджер "Лацио" Маурицио Сарри продлил соглашение с командой, сообщает пресс-служба клуба. Итальянец останется работать с "орлами" до 2025 года.
Маурицио присоединился к клубу летом 2021, после ухода его предшественника Симоне Индзаги в "Интер". Тогда команда закончила розыгрыш Серии А на 6 месте с 68 очками.
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В минувшем сезоне "Лацио" Сарри набрал 64 очка и вышел в Лигу Европы с 5 места.
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