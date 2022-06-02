Официально: Сарри продлил контракт с Лацио

Менеджер "Лацио" Маурицио Сарри продлил соглашение с командой, сообщает пресс-служба клуба. Итальянец останется работать с "орлами" до 2025 года.

Маурицио присоединился к клубу летом 2021, после ухода его предшественника Симоне Индзаги в "Интер". Тогда команда закончила розыгрыш Серии А на 6 месте с 68 очками.

В минувшем сезоне "Лацио" Сарри набрал 64 очка и вышел в Лигу Европы с 5 места.