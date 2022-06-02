Более дешевый вариант. Торино вместо Довбика может подписать форварда Кальяри

Долго время зарубежные СМИ связывали Артема Довбика с переходом в "Торино". Там он должен был заменить Андреа Белотти.

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Однако уже все не так очевидно. По данным TuttoSport, переход может сорваться из-за форварда "Кальяри" Жоао Педро. Он попал на радар туринского коллектива.

Поскольку "Кальяри" вылетел в Серию В, Педро потенциально обойдется "Торино" дешевле Довбика. За Артема итальянцы готовы заплатить восемь миллионов, в то время как "Днепр-1" требует не менее 12-ти.

В прошедшем сезоне Педро забил 13 голов и отдал четыре голевые в 39-ти играх.