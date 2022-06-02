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Более дешевый вариант. Торино вместо Довбика может подписать форварда Кальяри

Италия
(1 голосов)

Трансфер еще одного украинца под угрозой срыва

Более дешевый вариант. Торино вместо Довбика может подписать форварда Кальяри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Долго время зарубежные СМИ связывали Артема Довбика с переходом в "Торино". Там он должен был заменить Андреа Белотти.

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Однако уже все не так очевидно. По данным TuttoSport, переход может сорваться из-за форварда "Кальяри" Жоао Педро. Он попал на радар туринского коллектива.

Поскольку "Кальяри" вылетел в Серию В, Педро потенциально обойдется "Торино" дешевле Довбика. За Артема итальянцы готовы заплатить восемь миллионов, в то время как "Днепр-1" требует не менее 12-ти.

В прошедшем сезоне Педро забил 13 голов и отдал четыре голевые в 39-ти играх.

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В статье: Торино (Турин) Артем Довбик Жоао Педро
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Источник:
TuttoSport

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Комментарии (2)
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cadoki (007)
02.06.2022 в 23:00
Если из трех моментов забивать один, то не удивительно
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
02.06.2022 в 22:41
Ему 100лет
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0
0

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