Кинг Конг с двумя дипломами. Джорджо Кьеллини пришел из прошлого, но стал лидером настоящего

В среду Джорджо Кьеллини, скорее всего, отыграл свой последний матч на европейской земле. После 117-ти за сборную Италии (четвертый после Буффона, Каннаваро и Мальдини), 560-ти матчей за "Ювентус" (третий после Дель Пьеро и Буффона) Кинг Конг то ли отправляется в МЛС, то ли вообще уходит на пенсию. В любом случае, в истории итальянского и мирового футбола он останется одной из значимых фигур.

Вопреки всему

Вполне можно заявить, что ему в карьере не везло. Он поначалу вовсе не считался большим талантом. Выходец из семьи болельщиков "Милана" даже после успешных тренировок не был выкуплен у родного "Ливорно". Сильвио Берлускони пожалел четыре миллиона евро. "Рома" выкупила, но так и не дала шанс в первой команде. Проценты прав на него принадлежали разным клубам, а это никогда не приносит стабильность.

Несмотря на мощный дебютный сезон за "Ювентус", его не позвали на победный Чемпионат Мира-2006. Зато с ним ассоциируются невыход из группы на ЧМ-2010 и ЧМ-2014, 0:4 в финале Евро-2012, невыходы на Чемпионаты Мира-2018 и -2022. Два поражения "Ювентуса" в финалах Лиги Чемпионов с семью пропущенными. Причём в том финале Евро-2012 в Киеве он получил травму и ушёл с поля уже на 21-ой минуте. В финале ЛЧ-2015 также не играл из-за травмы.

Он не должен был играть на Евро-2020. Травма крестообразных связок колена выбила его из игры. С такой в 35 лет и вовсе заканчивают карьеру. Но он ждал, пытался вернуться. Получил передышку благодаря коронавирусу и сумел прийти в себя к лету 2021-го. На самом Евро, правда, вновь травмировался, уже во втором туре. И его участие даже в полуфинале казалось сомнительным. Казалось, что уже нет причин ждать его.

Тем не менее, он вернулся уже в четвертьфинале и блестяще перекрыл Ромелу Лукаку. В полуфинале выстоял под сумасшедшим давлением Испании. Выстоял и в финале на "Уэмбли" против Англии. Его поведение перед серией пенальти, когда смеялся и фамильярно обнимал шокированного капитана испанцев Жорди Альбу, его задержка за футболку англичанина Сака, когда тот рвался к воротам, вошли в историю. Как и его бурное празднование подката в групповом турнире при 3:0 на 89-ой минуте.

За весь Евро его ни разу не прошли на дриблинге.

Лидер ВВС

В эру атаки и реалити-шоу, в эру Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Дней Рождения сестры Неймара, спортивного директора Пари Сен-Жермен Мбаппе, в эру, когда никто не умеет и не хочет обороняться, Кьеллини не должен был интересовать никого. Защитник, не техничный, еще и скучный человек. Тем не менее, он был заметен. Его трио с Бонуччи и Андреа Барцальи получило свою аббревиатуру BBC, а значит, вошло в историю. Какое ещё трио защитников в истории так отмечали?!

"Мы дополняли друг друга, действовали, двигались почти идеально. Мне не нужно даже было видеть Лео или Андреа. Я знал все о них и знал, где они". При этом было ясно, кто из тройки лидер. В матчах, в которых Кьеллини не играл, двое других выглядели растерянными. Как, например, Бонуччи в своем сезоне в "Милане". Не случайно слышны мнения, что оба В на самом деле были посредственными защитниками, и их постоянно спасал С. Все девять Скудетто "Ювентуса" подряд выиграл лишь он.

Арриго Сакки называл его "машиной, полностью аннигилирующей соперника". Роберт Левандовски говорил, что "он знает все трюки, но ухитряется оставаться в рамках правил". Антонио Конте заявлял, что даже после тысячи битв он и Бонуччи "до сих пор чуют кровь". Сам он и Бонуччи говорили, что знают друг друга лучше, чем своих супруг. Они постоянно и в отпуск отправлялись вчетвером. Жозе Моуриньо заявлял, что они должны преподавать оборону в Гарварде.

Мино Райола заставил своего подопечного Матейса Де Лихта пойти в "Ювентус", а не в "Барселону", поскольку он "обязан научиться обороне у Бонуччи и Кьеллини".

Джанлуиджи Буффон: "Он был моим якорем, моей скалой. Он больше, чем партнёр по команде. Он друг на всю жизнь. Он требует так много от себя и других и показывает, как ум, рабочая этика, нацеленность и страсть могут привести к величию. Не представляю себе лучшего защитника, чем он".

Жесткий, но справедливый

Вообще-то, в наши дни многие представляют. Ищут защитника, умеющего прежде всего отдать пас, техничного. Кьеллини не из таких. Он начинал карьеру на позиции левого защитника, вернулся туда при Антонио Конте и прикрывал хорошо. Но было ясно, что там в Топ-игрока не вырастет. Он типичный питбуль, который просто борется, выгрызает. Он часто казался архаичным, устаревшим. И, тем не менее, оказывался великолепным, незаменимым.

Он пять раз ломал нос на поле, заявляет, что за карьеру ему наложили около сотни швов. Кьеллини с перевязанной головой запомнился не меньше, чем с целой. Символично, что в последнем матче за "Ювентус" закончил с окровавленной головой.

Когда Федерико Бернардески спросили о спорах игроков "Ювентуса" в двухсторонках, за кого будет играть Криштиану Роналду, он заявил: "Вообще-то, лучше, чтобы в твоей команде был Кьеллини".

Он точно необычен. Кто ещё из футболистов за время карьеры получил две ученые степени? Сын врача и директрисы специализируется на экономике и управлении бизнесом. Причем дипломную работу написал о бюджете "Ювентуса". "Учёба помогала мне снимать давление и отвлекаться от футбола". Кто ещё написал книгу не о самом себе, а о ком-то другом? Джорджо написал о Гаэтано Ширеа, легендарном защитнике "Ювентуса" 80-х, погибшем в автокатастрофе, с семьёй которого отлично знаком.

При всей своей жёсткости и неуступчивости его моральные принципы высоки. Он сразу простил Луиса Суареса за знаменитый укус на ЧМ-2014. "Он не должен был извиняться вообще. Я такой же сукин сын на поле и горжусь этим". При том, что, как болельщик и "Ювентуса", и "Милана", ненавидит "Интер" ("готов проиграть кому угодно, только не ему"), был единственным, кто аплодировал его игрокам в победном для них финале Кубка Италии. Затем признав, что соперник был лучше.

Он не боялся говорить Массимилиано Аллегри о "Ювентусе": "Это не команда". Не боялся призывать игроков бороться за клуб и возвращать ему долги. Не боялся признать, что при Роналду игроки "Ювентуса", в том числе и он сам, слишком расслабились, слишком полагались на португальца и потому начали играть менее серьезно. Не боялся звать к себе и обнимать Пауло Дибалу в прощальном домашнем матче обоих за "Ювентус", когда руководство игнорировало аргентинца.

Искусство обороны

Джорджо возвел оборону в искусство. "Я всегда искал дуэли с форвардом. Я научился двигаться раньше него, не позволять ему двигаться. Всегда пытался отталкивать его на фланги. Предупреждение болезни всегда лучше, чем лечение". Здесь он перекликается со знаменитыми словами Паоло Мальдини, еще одного гения превентивных действий: "Если тебе приходится совершать подкат - значит, ты уже ошибся".

"Это психологическая борьба - читать мысли форварда", - заявлял Кьеллини. "Разрушение - также креативная операция. Для меня оборона - это радость. Потому я праздную подкаты и отборы больше, чем голы". Он и вправду их праздновал, будто забил победный гол. Бил себя кулаком в грудь, лез обниматься с защитниками и вратарем. Ну а гимн Италии он пел вдохновенно, в стиле Буффона.

Джорджо готовился к матчам, специально изучая действия оппонентов. "Я всегда хочу знать, как они атакуют, какие движения любят". Также он очень любит баскетбол и учился движениям баскетболистов при индивидуальной опеке.

За бурные празднования он получил клички "Кинг Конг" и "горилла". Которые ему очень нравились. После победы на Евро он даже опубликовал сюжет в стиле National Geographic об "итальянской горилле из Ливорно, которая ест вытоптанную соперниками траву, чтобы ощутить их страх". А Альваро Мората заявлял, что отобрать у него мяч сродни попытке отобрать еду в клетке у голодной гориллы.

"Я никогда не был лучшим в моей группе. Я всегда был Гадким Утенком, потому что некрасив, но всегда умел улучшать свою игру. Это мой главный скилл. Почему я так праздную любой подкат? Потому что эти действия раздражают соперника и придают тебе уверенности. В каждом матче я ищу врага. Лучше быть неприятным победителем, чем приятным лузером".

"Моя карьера получилась лучшей, чем я мог бы себе представить. Но особенно я рад, что сумел передать свои ценности, был старшим братом для многих игроков. Марчелло Липпи говорил мне, что чемпионы - это те, кто помогают партнёрам по команде поднимать свой уровень". Джорджо немало помог. Возможно, он не был так хорош как Ширеа, Барези, Мальдини, Каннаваро, Неста, но он был более чем достойным их продолжателем. Лидером своего поколения.

Фото - Sky Sport Italia