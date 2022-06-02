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Рома требует от Мхитаряна завтра дать ответ по контракту

Италия
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Зарплата по новому соглашению должна расти каждые 15 матчей

Рома требует от Мхитаряна завтра дать ответ по контракту

Фото: twitter.com/HenrikhMkh

Новина українською

"Рома" хочет продлить полузащитника Генриха Мхитаряна и желает узнать о его планах как можно скорее, сообщает сайт Джанлука Ди Марцио. В "Джаллоросси" предлагают 33-летнему армянину контракт 1+1.

В случае выхода в еврокубки и участия игрока в более чем 50% матчей соглашение автоматически продлится ещё на один сезон. По новому контракту Генрих будет получать 3,5 миллиона евро, но эта сумма будет расти каждые 15 матчей и в итоге может составить 4,1 млн. евро за сезон.

Отмечается, что на большее клуб не пойдет, почему и требует дать ответ как можно скорее.

В "Интере", в свою очередь, готовы платить Мхитаряну 4,5 миллиона евро в год и сразу дают двухлетнее соглашение.

в прошлом сезоне Генрих провел за "Рому" 44 матча, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 10 миллионов евро.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан) Рома (Рим)
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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