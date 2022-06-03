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Милан хочет купить полузащитника Брюгге. Придется выложить минимум 20 миллионов

Италия
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Молодой и перспективный бельгиец

Милан хочет купить полузащитника Брюгге. Придется выложить минимум 20 миллионов

Фото: Getty Images

Новина українською

"Милан" заинтересован в услугах полузащитника "Брюгге" Шарля де Кетеларе. 21-летний бельгиец подходит "россонери" с точки зрения трансферной философии команды.

"Брюгге" запросит за полузащитника минимум 20 миллионов евро.

Отмечается, что в "Милане" не прочь сохранить полузащитника Жуниора Мессиаса, арендованного у "Кротоне" и Алессандро Флоренци из "Ромы".

Так как переговоры по Свену Ботману из "Лилля" затянулись, в клубе рассматривают Глейсона Бремера из "Торино". За него турницы просят 20-25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кетеларе провел за "Брюгге" 49 матчей, забил 18 голов и отдал 10 передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Брюгге Милан Шарль де Кетеларе
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