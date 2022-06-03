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Тренер Милана сдержал своё необычное обещание после завоевания Скудетто

Италия
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Тренер Милана сдержал своё необычное обещание после завоевания Скудетто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Милана" Стефано Пиоли сдержал свое обещание, которое он дал до финиша сезона в Серии А. 56-летний специалист пообещал совершить веломарафон в том случае, если его команде удастся завоевать Скудетто.

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Несколько дней назад в эфире ток-шоу Che tempo che fa тренер "россонери" признал:

"Теперь я должен сдержать свое обещание подняться на перевал Чиза на велосипеде. У меня практически не было подобных практик, но иногда необходимо страдать ради заветной цели".

Вчера, 2 июня Пиоли выехал из Пармы и добрался на велосипеде до перевала Чиза, проехав более 60 километров. Сложность этого маршрута заключается в том, что полностью состоит из подъема на большую высоту, в горы.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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Источник:
sempremilan

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