Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Милана сдержал своё необычное обещание после завоевания Скудетто
Достойно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Милана" Стефано Пиоли сдержал свое обещание, которое он дал до финиша сезона в Серии А. 56-летний специалист пообещал совершить веломарафон в том случае, если его команде удастся завоевать Скудетто.
Несколько дней назад в эфире ток-шоу Che tempo che fa тренер "россонери" признал:
"Теперь я должен сдержать свое обещание подняться на перевал Чиза на велосипеде. У меня практически не было подобных практик, но иногда необходимо страдать ради заветной цели".
Вчера, 2 июня Пиоли выехал из Пармы и добрался на велосипеде до перевала Чиза, проехав более 60 километров. Сложность этого маршрута заключается в том, что полностью состоит из подъема на большую высоту, в горы.
Fioretto rispettato! Oggi mister #Pioli è partito da Parma e in bici è arrivato fino al Passo della Cisa.#SempreMilan #Milan pic.twitter.com/m5V7SaXCPy— SempreMilanIT (@SempreMilanit) June 2, 2022
Читайте такжеНе очень качественно, но захватывающе и исторически. Итоги сезона в Серии А
Популярное сейчас
- Просьба экс-тренера Бенфики. Яремчук может оказаться в чемпионате Турции
- Сборная Украины прибыла в Кардифф и провела первую тренировку
- Старт Испании и Португалии в Лиге наций, звездный новичок Реала. Главные новости за 2 июня
- Нужно забивать. Итальянский клуб определится с трансфером Довбика после игры с Шотландией
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО