Тренер Милана сдержал своё необычное обещание после завоевания Скудетто

Наставник "Милана" Стефано Пиоли сдержал свое обещание, которое он дал до финиша сезона в Серии А. 56-летний специалист пообещал совершить веломарафон в том случае, если его команде удастся завоевать Скудетто.

Несколько дней назад в эфире ток-шоу Che tempo che fa тренер "россонери" признал:

"Теперь я должен сдержать свое обещание подняться на перевал Чиза на велосипеде. У меня практически не было подобных практик, но иногда необходимо страдать ради заветной цели".

Вчера, 2 июня Пиоли выехал из Пармы и добрался на велосипеде до перевала Чиза, проехав более 60 километров. Сложность этого маршрута заключается в том, что полностью состоит из подъема на большую высоту, в горы.

Fioretto rispettato! Oggi mister #Pioli è partito da Parma e in bici è arrivato fino al Passo della Cisa.#SempreMilan #Milan pic.twitter.com/m5V7SaXCPy — SempreMilanIT (@SempreMilanit) June 2, 2022

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