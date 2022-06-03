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Мхитарян все-таки переходит в Интер
Хочет поиграть в ЛЧ под конец карьеры
Фото: twitter.com/HenrikhMkh
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян продолжит карьеру в "Интере", сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт с "нерадзурри" на два года.
33-летний полузащитник отклонил предложение контракта от "Ромы".
Отмечается, что его решение уйти из "Ромы" и перебраться в "Интер" мотивировано желанием играть в Лиге чемпионов.
More on Henrikh Mkhitaryan deal. He’s set to sign a two-year contract with Inter, he wanted Champions League football so he decided to refuse AS Roma proposal. ⚫️???????????? #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022
Deal completed, medical tests and official statement pending. Here we go.
Ранее сообщалось, что "Интер" предлагает зарплату больше, чем "Рома".
Все детали сделки согласованы, в ближайшее время Мхитарян пройдет медосмотр, после чего трансфер будет подтвержден официально.
В прошлом сезоне Генрих провел за "Рому" 44 матча, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 10 миллионов евро.
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