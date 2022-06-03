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Мхитарян все-таки переходит в Интер

Италия
(1 голосов)

Хочет поиграть в ЛЧ под конец карьеры 

Мхитарян все-таки переходит в Интер

Фото: twitter.com/HenrikhMkh

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян продолжит карьеру в "Интере", сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт с "нерадзурри" на два года.

33-летний полузащитник отклонил предложение контракта от "Ромы".

Отмечается, что его решение уйти из "Ромы" и перебраться в "Интер" мотивировано желанием играть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Интер" предлагает зарплату больше, чем "Рома".

Все детали сделки согласованы, в ближайшее время Мхитарян пройдет медосмотр, после чего трансфер будет подтвержден официально.

В прошлом сезоне Генрих провел за "Рому" 44 матча, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 10 миллионов евро.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
03.06.2022 в 20:37
Вірмен, мля, стрибає з топа в топ.
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