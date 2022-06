Мхитарян все-таки переходит в Интер

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян продолжит карьеру в "Интере", сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт с "нерадзурри" на два года.

33-летний полузащитник отклонил предложение контракта от "Ромы".

Отмечается, что его решение уйти из "Ромы" и перебраться в "Интер" мотивировано желанием играть в Лиге чемпионов.

