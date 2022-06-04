Италия
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Милан приобретет вингера Брюгге за 20 млн евро
Усиление для чемпиона Италии
Голландский вингер "Брюгге" Ноа Ланг в ближайшее время может стать игроком "Милана".
На следующей неделе стороны проведут переговоры, которые могут оказаться финальными. Ожидается, что "россонери" заплатят 20 млн евро, а самому футболисту дадут контракт с 2,8 млн евро в год и бонусы.
Ранее появлялась информация, что "Брюгге" просит за Ланга больше, чем 20 млн евро. В этом сезоне Ноа забил 9 мячей и отдал 15 голевых в 48 матчах за клуб.
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Источник:Calciomercato
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royalstas (Вінниця)
04.06.2022 в 10:06
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