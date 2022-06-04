  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан приобретет вингера Брюгге за 20 млн евро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан приобретет вингера Брюгге за 20 млн евро

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Усиление для чемпиона Италии

Милан приобретет вингера Брюгге за 20 млн евро

Новина українською

Голландский вингер "Брюгге" Ноа Ланг в ближайшее время может стать игроком "Милана".

На следующей неделе стороны проведут переговоры, которые могут оказаться финальными. Ожидается, что "россонери" заплатят 20 млн евро, а самому футболисту дадут контракт с 2,8 млн евро в год и бонусы.

Ранее появлялась информация, что "Брюгге" просит за Ланга больше, чем 20 млн евро. В этом сезоне Ноа забил 9 мячей и отдал 15 голевых в 48 матчах за клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Милан Ноа Ланг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
04.06.2022 в 10:06
Краще б Циганкова взяли)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде