Милан приобретет вингера Брюгге за 20 млн евро

Голландский вингер "Брюгге" Ноа Ланг в ближайшее время может стать игроком "Милана".

На следующей неделе стороны проведут переговоры, которые могут оказаться финальными. Ожидается, что "россонери" заплатят 20 млн евро, а самому футболисту дадут контракт с 2,8 млн евро в год и бонусы.

Ранее появлялась информация, что "Брюгге" просит за Ланга больше, чем 20 млн евро. В этом сезоне Ноа забил 9 мячей и отдал 15 голевых в 48 матчах за клуб.