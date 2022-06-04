ЛН. Италия - Германия 1:1. Новая надежда Скуадры Адзурры

Лига Наций. Группа А3

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Италия - Германия 1:1

Голы: Лоренцо Пеллегрини 70 - Киммих 73

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Бираги (Димарко 81), Кристанте, Тонали (Побега 81), Фраттези (С. Риччи 85), Лоренцо Пеллегрини, Скамакка (Канчелльери 85), Политано (Ньонто 65)

Германия: Нойер, Керер, Рюдигер, Зюле, Хенрихс (Хофманн 59), Киммих, Горетцка (Гюндоган 70), Сане (Мусиала 59), Гнабри (Раум 81), Вернер, Мюллер (Хавертц 70)

Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 51, Флоренци 62, Тонали 66, Бастони 80, Канчелльери 90+4 - Керер 62, Хавертц 83, Вернер 89

Сборная Италии сейчас в том же положении, в котором находилась сборная Германии почти год назад. После провалов, в депрессии, с осознанием потребности в кадровой революции, омоложении. "Манншафт" сменила тренера, и Ханси Флик привел ее к восьми победам подряд с разницей мячей 33:2, а затем к почетной ничьей с Нидерландами. "Скуадра Адзурра" тренера не меняла, но по сравнению с проигранной Финалиссимой в среду сегодня ее стартовый состав изменился на 10/11, в целом шесть игроков дебютировали за сборную.

Выглядела эта молодая эскадра очень прилично. Пожалуй, в целом даже лучше Германии, которой, как еще до матча признавал сам Флик, не хватало встреч с сильными соперниками. 9:0 с Лихтенштейном все же не показатель уровня. А сегодня немцам было тяжело. Хотя и они владели мячом в два раза больше. Итальянцы выдержали стартовый натиск, постепенно вошли в игру. Гнабри прорвался справа и пробивал во вратаря, затем замыкал отличную контратаку безалаберным ударом, но и, например, Скамакка попал в стойку издали.

Во втором тайме Скамакка пробивал головой чуть неточно, не пробил Нойера в упор, Политано чуть не закрутил. Один из дебютантов, 18-летний Ньонто из "Цюриха", промчался по правому флангу и выложил Лоренцо Пеллегрини на пустые ворота. Правда, тут же сыграла и замена гостей. Хофманн также промчался справа, прострелил, защитники не сумели выбить, и Киммих добил. В концовке Доннарумма отбил удары Гнабри и Киммиха, опередил Рюдигера ценой травмы. Но общего впечатления это не испортило. Молодая Италия начала хорошо.

Восьмая ничья в десяти последних официальных очных матчах этих сборных оставляет их позади сенсационной Венгрии. Хотя ведь это лишь первый тур. Флик остается без поражений во главе своей сборной, с полезной гостевой ничьей и явно вынес немало информации из этого матча. А Роберто Манчини, признававший, что сильно рискует с таким составом, может быть доволен своей смелостью и новой надеждой на новых подопечных.