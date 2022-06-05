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Ювентус хочет купить сына Диего Симеоне на подмену Душану Влаховичу
Аргентинец обойдется лишь в 15 миллионов евро
Фото: CBS Sports
"Ювентус" ищет форварда на подмену своему основному нападающему, Душану Влаховичу. Нынешний второй страйкер туринцев, Альваро Мората, не будет выкуплен у мадридского "Атлетико" и вернется в Испанию.
Как сообщает Eurosport, в качестве форварда на подмену Влашичу "Ювентус" рассматривает сына главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джованни, игравшего за "Верону" в прошедшем сезоне. За год в клубе аргентинец забил 17 голов и отдал 6 ассистов.
К тому же, Джованни обойдется туринцам всего лишь в 15 миллионов, ведь "Кальяри", которому принадлежит Симеоне, вылетел в Серию Б по итогам сезона.
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