Ювентус хочет купить сына Диего Симеоне на подмену Душану Влаховичу

"Ювентус" ищет форварда на подмену своему основному нападающему, Душану Влаховичу. Нынешний второй страйкер туринцев, Альваро Мората, не будет выкуплен у мадридского "Атлетико" и вернется в Испанию.

Как сообщает Eurosport, в качестве форварда на подмену Влашичу "Ювентус" рассматривает сына главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джованни, игравшего за "Верону" в прошедшем сезоне. За год в клубе аргентинец забил 17 голов и отдал 6 ассистов.

К тому же, Джованни обойдется туринцам всего лишь в 15 миллионов, ведь "Кальяри", которому принадлежит Симеоне, вылетел в Серию Б по итогам сезона.