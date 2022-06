Париж неинтересен. Жозе Моуриньо останется работать в Роме

Не так давно появилась информация, что французский "ПСЖ" хотел бы пригласить этим летом Жозе Моуриньо на пост главного тренера. Однако парижане не смогут это сделать.

По данным Фабрицио Романо, "особенный" намерен остаться в "Роме", где он чувствует себя комфортно. В скором времени "римляне" подпишут Матича и Свилар, после чего будут обсуждать последующие трансферы.

José Mourinho wants to continue his project with AS Roma despite PSG links. He’s focused on AS Roma, so José’s not planning to change as of today. ???????? #Mourinho



AS Roma are also prepared to back Mourinho on the transfer strategies, after signing Svilar and Matić. pic.twitter.com/Z5FmDwenZv