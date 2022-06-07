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Тоттенхэм интересуется защитником Интера

Италия
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Конте любит приглашать бывших игроков

Тоттенхэм интересуется защитником Интера

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Тоттенхэм" готовит трансфер защитника "Интера" Алессандро Бастони, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет. Главный тренер лондонцев Конте хочет завершить сделку до начала предсезонки,

Сделкой также занимается спортивный директор "Тоттенхэма" Алессандро Паратичи.

Напомним, что Конте пересекся с Бастони в "Интере". В сезоне 20/21 команда Антонио выиграла Серию А.

В прошлом сезоне Бастони провел 44 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 60 миллионов евро.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Алессандро Бастони
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