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Тоттенхэм интересуется защитником Интера
Конте любит приглашать бывших игроков
Фото: twitter.com/Inter
"Тоттенхэм" готовит трансфер защитника "Интера" Алессандро Бастони, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет. Главный тренер лондонцев Конте хочет завершить сделку до начала предсезонки,
Сделкой также занимается спортивный директор "Тоттенхэма" Алессандро Паратичи.
Tottenham in talks with Inter Milan to sign central defender Alessandro Bastoni. Antonio Conte & Sporting Director Fabio Paratici keen to get majority of transfer business done before pre-season. Bastoni played for Conte when Inter won Serie A title in 2020/2021. #THFC #Bastoni— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) June 7, 2022
Напомним, что Конте пересекся с Бастони в "Интере". В сезоне 20/21 команда Антонио выиграла Серию А.
В прошлом сезоне Бастони провел 44 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 60 миллионов евро.
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