Тоттенхэм интересуется защитником Интера

"Тоттенхэм" готовит трансфер защитника "Интера" Алессандро Бастони, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет. Главный тренер лондонцев Конте хочет завершить сделку до начала предсезонки,

Сделкой также занимается спортивный директор "Тоттенхэма" Алессандро Паратичи.

Tottenham in talks with Inter Milan to sign central defender Alessandro Bastoni. Antonio Conte & Sporting Director Fabio Paratici keen to get majority of transfer business done before pre-season. Bastoni played for Conte when Inter won Serie A title in 2020/2021. #THFC #Bastoni