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Гасперини остается в Аталанте. Он предложил три вектора развития клуба

Италия
(1 голосов)

Несмотря на слухи

Гасперини остается в Аталанте. Он предложил три вектора развития клуба

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини останется в клубе, несмотря на слухи об уходе и неудачный сезон. Он заявил что останется на пресс-конференции.

"Вчера вышли сообщения по поводу предстоящей отставки. Со мной никто не говорил об этом. Я никогда не отступал. Я не ухожу сегодня.

Но клубу нужно принять некоторые решения, основываясь на многих компонентах.

Я вижу три пути. Первый – искать усиление, топ-футболистов, который сразу смогут поднять ценность нашей команды.

Или же мы стремимся к омоложению состава. В этом смысле нам нужно ценить таких игроков, как Джорджо Скальвини и Тен Копмейнерс.

Другой способ – делать либо мало, либо совсем ничего не делать, оставаться там, где мы находимся и говорить: "Ладно, давайте двигаться дальше". Решения должны быть приняты по этим трем философиям", – сказал главный тренер бергамасков.

По итогам прошлого сезона "Аталанта" заняла 8 место в чемпионате Италии. До этого команда три сезона подряд была в топ-3.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
gazzetta.it

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