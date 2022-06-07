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Гасперини остается в Аталанте. Он предложил три вектора развития клуба
Несмотря на слухи
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини останется в клубе, несмотря на слухи об уходе и неудачный сезон. Он заявил что останется на пресс-конференции.
"Вчера вышли сообщения по поводу предстоящей отставки. Со мной никто не говорил об этом. Я никогда не отступал. Я не ухожу сегодня.
Но клубу нужно принять некоторые решения, основываясь на многих компонентах.
Я вижу три пути. Первый – искать усиление, топ-футболистов, который сразу смогут поднять ценность нашей команды.
Или же мы стремимся к омоложению состава. В этом смысле нам нужно ценить таких игроков, как Джорджо Скальвини и Тен Копмейнерс.
Другой способ – делать либо мало, либо совсем ничего не делать, оставаться там, где мы находимся и говорить: "Ладно, давайте двигаться дальше". Решения должны быть приняты по этим трем философиям", – сказал главный тренер бергамасков.
По итогам прошлого сезона "Аталанта" заняла 8 место в чемпионате Италии. До этого команда три сезона подряд была в топ-3.
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