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Ювентус все-таки ведет переговоры о выкупе Альваро Мораты
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Фото: twitter.com/SeFutbol
"Ювентус" пытается договориться с "Атлетико" о выкупе нападающего Альваро Мораты, сообщает COPE. Возможен вариант с рассрочкой выплаты в 35 миллионов евро.
Именно столько "Ювентус" должен выплатить по контракту за игрока "Атлетико", если хочет, чтобы он остался в команде. Также туринцы обсуждают трансфер на других условиях или возможность обмена игроками.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" не готов платить 35 миллионов за Морату.
В прошлом сезоне Альваро провел за "Юве" 48 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 25 миллионов евро.
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