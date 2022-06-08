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Ювентус все-таки ведет переговоры о выкупе Альваро Мораты

Италия
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Ювентус все-таки ведет переговоры о выкупе Альваро Мораты

Фото: twitter.com/SeFutbol

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"Ювентус" пытается договориться с "Атлетико" о выкупе нападающего Альваро Мораты, сообщает COPE. Возможен вариант с рассрочкой выплаты в 35 миллионов евро.

Именно столько "Ювентус" должен выплатить по контракту за игрока "Атлетико", если хочет, чтобы он остался в команде. Также туринцы обсуждают трансфер на других условиях или возможность обмена игроками.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" не готов платить 35 миллионов за Морату.

В прошлом сезоне Альваро провел за "Юве" 48 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 25 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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Источник:
cope.es

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