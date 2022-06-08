В очередь. Интер проявляет интерес к ключевому защитнику Шахтера

Бразильский фулбек Додо попал в сферу интересов миланского "Интера".

По данным CalcioMercato, вице-чемпион Италии летом может продать правого латераля Дензеля Думфриса, на которого претендуют "МЮ" и "Бавария". Это позволит избежать потери другого ключевого футболиста - Алессандро Бастони.

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Додо в списке возможных преемников Думфриса. Также там находятся Куадрадо из "Ювентуса", Ладзари из "Лацио" и Синго из "Торно".