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В очередь. Интер проявляет интерес к ключевому защитнику Шахтера
Не первый случай
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский фулбек Додо попал в сферу интересов миланского "Интера".
По данным CalcioMercato, вице-чемпион Италии летом может продать правого латераля Дензеля Думфриса, на которого претендуют "МЮ" и "Бавария". Это позволит избежать потери другого ключевого футболиста - Алессандро Бастони.
Додо в списке возможных преемников Думфриса. Также там находятся Куадрадо из "Ювентуса", Ладзари из "Лацио" и Синго из "Торно".
Ранее интерес к Додо приписывали "Фиорентине". Также за ним
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