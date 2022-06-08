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В очередь. Интер проявляет интерес к ключевому защитнику Шахтера

Италия
(1 голосов)

Не первый случай

В очередь. Интер проявляет интерес к ключевому защитнику Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский фулбек Додо попал в сферу интересов миланского "Интера".

По данным CalcioMercato, вице-чемпион Италии летом может продать правого латераля Дензеля Думфриса, на которого претендуют "МЮ" и "Бавария". Это позволит избежать потери другого ключевого футболиста - Алессандро Бастони.

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Додо в списке возможных преемников Думфриса. Также там находятся Куадрадо из "Ювентуса", Ладзари из "Лацио" и Синго из "Торно".

Ранее интерес к Додо приписывали "Фиорентине". Также за ним следит "Барселона".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Додо
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Источник:
CalcioMercato

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 17:09
Заберуть. Крутий гравець.
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