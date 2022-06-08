Интер сделал предложение контракта Пауло Дибале

"Интер" сделал первое предложение Пауло Дибале о контракте, сообщает gianlucadimarzio.com. "Нерадзурри" предлагают аргентинцу 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год + бонусы.

Это была первая встреча агента бывшего полузащитника "Ювентуса" с представителями "Интера".

Дибала запрашивает более высокую зарплату – 8 млн евро в год и бонусы.

Отмечается, что переговоры прошли позитивно и стороны встретятся снова через несколько дней.

Дибала в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.