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Интер сделал предложение контракта Пауло Дибале
Переговоры стартовали
Фото: twitter.com/PauDybala_JR
"Интер" сделал первое предложение Пауло Дибале о контракте, сообщает gianlucadimarzio.com. "Нерадзурри" предлагают аргентинцу 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год + бонусы.
Это была первая встреча агента бывшего полузащитника "Ювентуса" с представителями "Интера".
Дибала запрашивает более высокую зарплату – 8 млн евро в год и бонусы.
Отмечается, что переговоры прошли позитивно и стороны встретятся снова через несколько дней.
Дибала в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.
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