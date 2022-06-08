  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер сделал предложение контракта Пауло Дибале
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер сделал предложение контракта Пауло Дибале

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Переговоры стартовали

Интер сделал предложение контракта Пауло Дибале

Фото: twitter.com/PauDybala_JR

Новина українською

"Интер" сделал первое предложение Пауло Дибале о контракте, сообщает gianlucadimarzio.com. "Нерадзурри" предлагают аргентинцу 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год + бонусы.

Это была первая встреча агента бывшего полузащитника "Ювентуса" с представителями "Интера".

Дибала запрашивает более высокую зарплату – 8 млн евро в год и бонусы.

Отмечается, что переговоры прошли позитивно и стороны встретятся снова через несколько дней.

Дибала в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде