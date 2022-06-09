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Не Пирло. Новичок Серии А определился с новым главным тренером

Италия
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Клуб назначил итальянского специалиста

Не Пирло. Новичок Серии А определился с новым главным тренером

Фото: uscremonese.it

Новина українською

Новичок Серии А"Кремонезе" определился с новым главным тренером команды. Им стал Массимилиано Альвини, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб детали контракта с 52-летним специалистом не разглашает. Однако, согласно данным Transfermarkt, стороны подписали соглашение до 30 июня 2024 года.

Предыдущим местом работы специалиста была "Перуджа", которую он покинул буквально вчера, 8 июня. Под его руководством команда заняла 8-е место в турнирной таблице Серии В с 58 набранными очками. Ранее он работал в "Реджио Аудаче", "Альбинолеффе" и "Пистойезе".

Напомним, по итогам минувшего сезона "Кремонезе" заняла 2-е место и впервые за 26 лет вышла в Серию А. Ранее была информация, что итальянский клуб может возглавить Андреа Пирло.

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В статье: Кремонезе (Италия)
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Источник:
uscremonese.it

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