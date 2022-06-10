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Дибала и Интер могут уже на следующей неделе договориться о контракте
А туда ещё хочет Мхитарян
Фото: twitter.com/juventusfc
Бывший полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала на следующей неделе согласует детали контракта с "Интером", сообщает Николо Скира. Сразу после этого аргентинец пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Соглашение будет рассчитано до 2025 года с опцией продления ещё на сезон.
⏳Tempistiche confermate: dopo il 15 si chiude Paulo #Dybala all’#Inter. Previsto l’incontro per completare gli accordi (contratto fino al 2025 con opzione per il 2026) tra #Marotta e Antun settimana prossima. Visite mediche e firme di rito la settimana successiva. #calciomercato https://t.co/oelZ7GdQ1T— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2022
Ранее сообщалось, что Дибала хочет получать в "Интере" 8 миллионов евро – столько же он просил от "Ювентуса".
Также в "Интер" переходит полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, выступающий в примерно том же амплуа.
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