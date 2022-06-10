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Дибала и Интер могут уже на следующей неделе договориться о контракте

Италия
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А туда ещё хочет Мхитарян

Дибала и Интер могут уже на следующей неделе договориться о контракте

Фото: twitter.com/juventusfc

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Бывший полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала на следующей неделе согласует детали контракта с "Интером", сообщает Николо Скира. Сразу после этого аргентинец пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Соглашение будет рассчитано до 2025 года с опцией продления ещё на сезон.

Ранее сообщалось, что Дибала хочет получать в "Интере" 8 миллионов евро – столько же он просил от "Ювентуса".

Также в "Интер" переходит полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, выступающий в примерно том же амплуа.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Интер Пауло Дибала
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