Дибала и Интер могут уже на следующей неделе договориться о контракте

Бывший полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала на следующей неделе согласует детали контракта с "Интером", сообщает Николо Скира. Сразу после этого аргентинец пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Соглашение будет рассчитано до 2025 года с опцией продления ещё на сезон.

⏳Tempistiche confermate: dopo il 15 si chiude Paulo #Dybala all’#Inter. Previsto l’incontro per completare gli accordi (contratto fino al 2025 con opzione per il 2026) tra #Marotta e Antun settimana prossima. Visite mediche e firme di rito la settimana successiva. #calciomercato https://t.co/oelZ7GdQ1T — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2022

Ранее сообщалось, что Дибала хочет получать в "Интере" 8 миллионов евро – столько же он просил от "Ювентуса".

Также в "Интер" переходит полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, выступающий в примерно том же амплуа.