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Аталанта может усилить линию нападения звездным уругвайским ветераном
Игроком интересуются еще несколько клубов
Фото: CaughtOffside
"Аталанта" Руслана Малиновского попробует летом осуществить трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса.
Клуб из Бергамо планирует наладить связь с 35-летним футболистом, который станет свободным агентом после ухода из "Атлетико". Отмечается, что в процессе переговоров могут возникнуть трудности из-за высоких финансовых запросов уругвайца.
Ранее было известно, что Суарес имел контакт с представителями "Севильи" и "Реал Сосьедад", а также имеет вариант с клубами МЛС.
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