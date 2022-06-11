Аталанта может усилить линию нападения звездным уругвайским ветераном

"Аталанта" Руслана Малиновского попробует летом осуществить трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Клуб из Бергамо планирует наладить связь с 35-летним футболистом, который станет свободным агентом после ухода из "Атлетико". Отмечается, что в процессе переговоров могут возникнуть трудности из-за высоких финансовых запросов уругвайца.

Ранее было известно, что Суарес имел контакт с представителями "Севильи" и "Реал Сосьедад", а также имеет вариант с клубами МЛС.