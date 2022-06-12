Милан согласовал трансфер вингера Брюгге за 22 миллиона евро

"Милан" договорился об условиях трансфера нидерландского вингера "Брюгге" Ноа Ланга. Как сообщает издание Eurosport, полузащитник достанется итальянскому клубу за 22 миллиона евро.

По информации издания, единственное, чего не достает – согласие новой компании-владельца "Милана" Redbird Capital. Как только оно будет получено – трансфер игрока будет завершен, ведь условия личного контракта были согласованы уже давно. Ланг будет получать 2.8 миллиона евро в год с бонусами.

В прошедшем сезоне Ноа сыграл за "Брюгге" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 15 ассистов. Примечательно, что Ланг является кузеном экс-игрока "Челси" и "Вольфсурга" Джеффри Брумы, ныне выступающего за турецкий "Касымпаша".