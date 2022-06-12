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Милан согласовал трансфер вингера Брюгге за 22 миллиона евро
Осталось лишь получить одобрение нового владельца клуба
Фото: Sport/Voetbalmagazine
"Милан" договорился об условиях трансфера нидерландского вингера "Брюгге" Ноа Ланга. Как сообщает издание Eurosport, полузащитник достанется итальянскому клубу за 22 миллиона евро.
По информации издания, единственное, чего не достает – согласие новой компании-владельца "Милана" Redbird Capital. Как только оно будет получено – трансфер игрока будет завершен, ведь условия личного контракта были согласованы уже давно. Ланг будет получать 2.8 миллиона евро в год с бонусами.
В прошедшем сезоне Ноа сыграл за "Брюгге" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 15 ассистов. Примечательно, что Ланг является кузеном экс-игрока "Челси" и "Вольфсурга" Джеффри Брумы, ныне выступающего за турецкий "Касымпаша".
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