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Лидер Айнтрахта согласился на трансфер в Ювентус. Франкфурт получит 20 миллионов
Филип Костич близок к переезду в Турин
Фото: Fussball News
Вингер франкфуртского "Айнтрахта" Филип Костич дал согласие на трансфер в туринский "Ювентус". Как сообщает Sky Sports Deutschland, два клуба уже практически договоренности касательно суммы и условий перехода серба.
По информации издания, ранее "Айнтрахт" намеревался сохранить Костича, чей контракт с зарплатой в 2,5 миллиона в год истекает летом 2023. "Франкфурт" предложил Филипу существенно улучшенные условия – 4 миллиона евро в год.
Однако, не смотря на попытки удержать игрока, клуб будет готов расстаться с одним из своих лидеров за сумму около 20 миллионов евро. Помимо "Ювентуса", Костичем также интересуется миланский "Интер".
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