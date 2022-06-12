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Лидер Айнтрахта согласился на трансфер в Ювентус. Франкфурт получит 20 миллионов

Италия
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Филип Костич близок к переезду в Турин

Лидер Айнтрахта согласился на трансфер в Ювентус. Франкфурт получит 20 миллионов

Фото: Fussball News

UA-Футбол
Новина українською

Вингер франкфуртского "Айнтрахта" Филип Костич дал согласие на трансфер в туринский "Ювентус". Как сообщает Sky Sports Deutschland, два клуба уже практически договоренности касательно суммы и условий перехода серба.

По информации издания, ранее "Айнтрахт" намеревался сохранить Костича, чей контракт с зарплатой в 2,5 миллиона в год истекает летом 2023. "Франкфурт" предложил Филипу существенно улучшенные условия – 4 миллиона евро в год.

Однако, не смотря на попытки удержать игрока, клуб будет готов расстаться с одним из своих лидеров за сумму около 20 миллионов евро. Помимо "Ювентуса", Костичем также интересуется миланский "Интер".

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич
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