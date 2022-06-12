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Аталанта готова летом отпустить Пашалича, Хатебура, Миранчука и многих других игроков
В списке, к счастью, нету Руслана Малиновского
Фото: Football Italia
Бергамская "Аталанта" по окончании провального сезона 2021/22, заняв лишь восьмое место в Серии А, впервые за годы не попав в еврокубки, готова расстаться со многими игроками основного состава.
По информации издания TuttoMercatoWeb, со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в списке "на выход" семь игроков. Среди них: вратари Пьерлуиджи Голлини и Марко Карнезекки, защитник Ханс Хатебур, полузащитники Марио Пашалич, Алексей Миранчук и Маттео Пессина, а также форвард Йосип Иличич.
На замену, как сообщается, "Аталанта" рассматривает Нуно Тавареша из "Арсенала", Джона Лукуми из "Генка" и Стефена Эль-Шаарави из "Ромы".
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