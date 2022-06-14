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Снова вместе. Матич и Моуриньо официально воссоединились в Риме

Италия
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Опытный опорник для "Ромы"

Снова вместе. Матич и Моуриньо официально воссоединились в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сербский опорник Неманья Матич стал новичком "Ромы". Об этом сообщает официальный сайт римского коллектива.

Матич достался действующему победителю Лиги Конференций бесплатно, поскольку недавно покинул "МЮ". Он подписал контракт на один сезон.

Переход Матича, вероятно, связан с желанием с Жозе Моуриньо. Португалец работал с сербом сразу в двух клубах АПЛ - в "Челси" и "МЮ". И там, и там Неманья был основным исполнителем.

В последнем сезоне Матич отыграл 32 матча и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Жозе Моуриньо Неманья Матич Рома (Рим)
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