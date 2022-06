Снова вместе. Матич и Моуриньо официально воссоединились в Риме

Сербский опорник Неманья Матич стал новичком "Ромы". Об этом сообщает официальный сайт римского коллектива.

Матич достался действующему победителю Лиги Конференций бесплатно, поскольку недавно покинул "МЮ". Он подписал контракт на один сезон.

????️ ???????????? ???????????????????????????? | Nemanja Matic ????



Welcome to the Giallorossi! ????#ASRoma | @NemanjaMatic pic.twitter.com/usnspSIHtW