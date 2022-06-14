Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова вместе. Матич и Моуриньо официально воссоединились в Риме
Опытный опорник для "Ромы"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский опорник Неманья Матич стал новичком "Ромы". Об этом сообщает официальный сайт римского коллектива.
Матич достался действующему победителю Лиги Конференций бесплатно, поскольку недавно покинул "МЮ". Он подписал контракт на один сезон.
????️ ???????????? ???????????????????????????? | Nemanja Matic ????— AS Roma English (@ASRomaEN) June 14, 2022
Welcome to the Giallorossi! ????#ASRoma | @NemanjaMatic pic.twitter.com/usnspSIHtW
Переход Матича, вероятно, связан с желанием с Жозе Моуриньо. Португалец работал с сербом сразу в двух клубах АПЛ - в "Челси" и "МЮ". И там, и там Неманья был основным исполнителем.
В последнем сезоне Матич отыграл 32 матча и отдал четыре голевые передачи.
Популярное сейчас
- Порнозвезда из рф предложила Зеленскому сдаться - получила ответ от украинской коллеги. ВИДЕО
- Леоненко: Кривбасс - клуб Зеленского, поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии
- Изменения в правилах, кризис Франции, крутой трансфер Ливерпуля. Главные новости за 13 июня
- Аталанта готова летом отпустить Пашалича, Хатебура, Миранчука и многих других игроков
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО