Милан выкупит хавбека Кротоне

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Милан" намерена выкупить Жуниора Мессиаса у "Кротоне".

В состоянии "россонери" довольны игрой 31-летнего бразильца, который провел прошлый сезон в аренде в составе "дьяволы" и забил 5 голов в 26 матчах Серии А.

По информации источника, стороны достигли принципиального согласия на счет выкупа игрока за 4,5 млн евро. При том, что предыдущая согласованная сумма составила 5,5 миллиона.