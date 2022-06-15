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Милан выкупит хавбека Кротоне

Италия
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Прошлый сезон Жуниор Мессиас провел в составе "дьяволов" в формате аренды

Милан выкупит хавбека Кротоне

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Милан" намерена выкупить Жуниора Мессиаса у "Кротоне".

В состоянии "россонери" довольны игрой 31-летнего бразильца, который провел прошлый сезон в аренде в составе "дьяволы" и забил 5 голов в 26 матчах Серии А.

По информации источника, стороны достигли принципиального согласия на счет выкупа игрока за 4,5 млн евро. При том, что предыдущая согласованная сумма составила 5,5 миллиона.

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В статье: Кротоне (Италия) Милан
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Источник:
Gianluca di Marzio

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